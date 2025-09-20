Birleşik Krallık'ta yaşayan bir çift, beş yıldır terk edilmiş halde duran bir evi satın alarak hayallerindeki yuvayı inşa etmeye karar verdi. Fakat ev için başlattıkları tadilat çalışmalarında beklenmedik ve heyecan verici bir sürprizle karşılaştılar.

Çift, evdeki bir duvarı sökerken ilk başta bir şömine kapağına benzettikleri bir örtü fark etti. Çekiç yardımıyla örtüyü kaldırmaya başladıklarında, beklediklerinden çok farklı bir manzara ile karşılaştılar. İnce tahtanın arkasından, AGA dökme demir bir fırın ortaya çıktı. Bu keşif, çiftin şaşırttı.

"Bu en büyük gizli özellik olacak!" sözleriyle cep telefonuyla o anları kaydeden kadın, 1,6 milyondan fazla izlenme aldı. Videoda, adamın örtüyü kaldırdığı anda duyduğu hayret sesi ve kadının "Bu bir AGA!" diye heyecanla bağırması dikkat çekti.

Videonun altına gelen yorumlar da en az keşif kadar ilgi çekiciydi.

Bir kullanıcı, "Lütfen bunu öne çıkarın" derken

Bir diğeri, "Aman Tanrım, tekrar çalışır hale getirebilirseniz harika olur" diye yazdı.

Bir başka kişi ise “Bu tam bir antika ocak, saklayın ve çalıştırın” diyerek öneride bulundu.

Ancak bazı takipçiler, asbest riski konusunda çifti uyararak, fırını kullanmaya başlamadan önce güvenlik kontrolü yaptırmalarını tavsiye etti.

Yorumlarda birçok kişinin kafası karışınca, bir kullanıcı AGA’yı şöyle açıkladı:

"Bu, basit bir dökme demir fırın. Yanındaki ateş çukuruna ne koyarsanız onunla ısınıyor. Elektrik kesintilerinde bile çalışabilen bir sistem. Türüne ve boyutuna göre oldukça pahalı olabilir."

Bu bilgi, keşfin değerini daha da artırdı.