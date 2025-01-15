Haravgi gazetesi, Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin 17 Ocak Cuma günü saat 15:00’da “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısında iki toplumlu eylem gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete, eylem planında göre, “Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” üyelerinin sınır kapısının her iki tarafından 14:45 ile 15:15 saatleri arasında sınır kapısına toplanmalarının beklendiğini belirtirken 15:30’da basına ortak açıklama yapılması ve ardından BM Genel Sekreteri’ne iletilmek üzere bir mektubun UNFICYP temsilcisine verilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

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Habere göre etkinlik çerçevesinde sınır kapısını kullanan sürücülere broşür de dağıtılacak.