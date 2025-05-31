ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir aile, yeni aldıkları buzdolabının yanlış montajı nedeniyle yaklaşık 27.5 milyon TL'lik (703 bin dolar) zarara uğradı. Aile, buzdolabının kurulumu sırasında yapılan hatadan dolayı evlerini de terk etmek zorunda kaldı...

Bradley Byrd adlı ev sahibi, 2 Aralık 2024'te Costco mağazası üzerinden satın aldıkları KitchenAid marka buzdolabının RXO adlı taşeron firma tarafından kurulumu sırasında büyük bir hata yapıldığını belirtti. Byrd, işe gitmek üzere evden ayrıldıktan kısa süre sonra kızı kendisini arayarak "Baba, ev su altında!" dedi.

New York Post'taki habere göre Byrd, evin tamamının 3-4 cm suyla kaplandığını; halıların, mobilyaların, elektronik eşyaların ve evin yapısal unsurlarının ağır hasar aldığını söyledi. "Kızım beni görüntülü aradığında evin içine havuz dolmuş gibiydi" diyen Byrd, yaşadıklarını anlatmak için costcowaterdamage.com adlı bir web sitesi dahi açtı.

TÜM EV BİR ANDA SULAR ALTINDA KALDI

Byrd'a göre montaj ekibi, su bağlantı hattını güvenli bir şekilde buzdolabının arkasına sabitlemek yerine hattı cihazın altına sarkıttı. Buzdolabının tekerlekleri bu hattın üzerinde baskı yapınca plastik boruda çatlak oluştu ve bu çatlak zamanla büyüyerek eve su sızmasına neden oldu.

ZARAR 703 BİN DOLAR; ÖDENEN 175 BİN DOLAR

Bağımsız uzmanların hazırladığı rapora göre evdeki toplam hasar ve gider 703.355 dolar olarak belirlendi. Ancak Costco ve RXO firmaları, aileye toplamda sadece 175 bin dolar teklif etti.

"Şu ana kadar 300 bin dolar harcadım. Taşınma, eşyaların taşınması, testler, su tahliyesi ve tamiratlar derken cebimden ödedim. Evimizi terk edip Airbnb'de yaşamak zorunda kaldık" diyen Byrd, şirketlerden tatmin edici yanıt alamayınca hukuk yoluna başvurdu.

Aile, geçici taşınma masrafları için mağazadan koşulsuz şartsız 38 bin dolar aldı ancak herhangi bir uzlaşma anlaşması imzalamadı.

MALİYET KALEMLERİ BÖYLE DAĞILDI

Evdeki yapısal zarar: 360 bin dolar

Kişisel eşyaların zararı: 76 bin dolar

Konaklama ve yaşam giderleri: 78 bin dolar

Taşınma ve depolama hizmetleri: 117 bin dolar

Hukuki ve profesyonel hizmetler: 72 bin dolar

87 GÜN EVDEN UZAKTA, 91 GÜN MUTFAKSIZ GEÇİRDİLER

Aile bu süreçte tam 87 gün boyunca evlerinden uzakta yaşadı, mutfak kullanamadıkları gün sayısı ise 91... Byrd, yaklaşık 20 iş günü kaçırdığını, hala evin bazı bölümlerinin tamir edilmediğini belirtiyor. "Şu an oturma odasında plastik masa ve kamp sandalyelerinde oturuyoruz. Tüm bu lüks, o buzdolabı sayesinde" diyerek olaya karşı hala mizahi yaklaşımını sürdürüyor...