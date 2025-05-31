Toplamda 5,7 milyon sterline satılan paralar için, ön satış tahmini 2,7 milyon sterlindi. Müzayedeyi gerçekleştiren Numismatica Ars Classica'nın yüzde 22,5 oranındaki hizmet bedeliyle birlikte, koleksiyonun bu ilk bölümü toplamda 7 milyon sterline alıcı bulmuş oldu.

Bu lotta yer alan en dikkat çekici parçalardan biri, Kraliçe Victoria'ya ait son derece nadir "Una and the Lion" isimli 5 sterlinlik madeni paraydı. 1839 tarihli bu para, Kraliçe'nin taç giyme törenini anmak amacıyla tasarlanmış bir prototip niteliğinde. Numismatica Ars Classica, bu eserin şimdiye kadar üretilmiş en güzel madeni paralardan biri olduğunu ve yalnızca birkaç prototipin bilindiğini belirtti.

YAKLAŞIK 2,7 MİLYON DOLARA SATILDI

Müzayede ücreti dahil olmak üzere 884.163 sterline yaklaşık 1,2 milyon dolara satılan madeni para, böylece açık artırmada 1 milyon doları aşan sekizinci İngiliz madeni parası oldu. Koleksiyon sahibi bu parçayı geçmişte yalnızca 14 sterline bugünkü karşılığıyla yaklaşık 800 sterlin satın almıştı. Paranın ön tahmini ise 218.921 sterlindi.

Numismatica Ars Classica direktörleri Arturo ve Giuliano Russo, bu özel koleksiyon için "Gezgin Koleksiyonu, nümizmatik tarihinde halka açık müzayedeye sunulan dünya sikkelerinin en önemli koleksiyonudur" ifadelerini kullandı.

50 YIL BOYUNCA SAKLADILAR

Koleksiyonun arkasındaki hikaye de en az içeriği kadar ilgi çekiciydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşan Nazi işgalinden korunmak amacıyla madeni paraları yer altına gömen koleksiyoncu, bu parçaları 50 yıl boyunca sakladı. Paralar, 1990'lara kadar koleksiyoncunun eşinin aile üyelerine gösterilene dek dokunulmadan kaldı. Koleksiyonun temelleri ise 1929'daki Wall Street krizi sonrasında atılmıştı.