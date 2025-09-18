Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: “Rum kesiminin Ada'da dengeyi bozma girişimlerini izliyoruz”
Haspolat’taki yem fabrikasında meydana gelen iş kazasında 26 yaşındaki Harun Demir (E-26) ayağından yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesindeki yem fabrikasında çalışan Harun Demir, yem silosuna yem aktaran makinanın helezonik çarkına sol ayağını kaptırdı.
Yaralanan Demir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından müşahede altına alındı.