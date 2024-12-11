Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'in bir başarı öyküsü olan KKTC’yi daha da güçlendirmek gerektiğini belirterek, Almanya’dan yatırımcılara, tarım, eğitim ve turizm gibi farklı alanlarda yatırım olanakları bulunan Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu dün Girne Acapulco Otel’de “KKTC Ekonomi Zirvesi” isimli bir konferans düzenledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katıldığı zirvede, başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerden iş insanları KKTC’deki yatırım fırsatlarını inceledi.

Gün boyu devam eden konferansta ekonomi, eğitim, gıda, turizm, inşaat, emlak, konut ve finans başlıklarında sunumlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvede yaptığı konuşmada, kuruluşunun 41. yılının kutlandığı KKTC’nin Anavatan Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye’den de Almanya’ya göçler yaşandığını ve bugün 4 milyon Türk'ün Almanya’da yaşadığını belirten Tatar, Türkiye ve yurt dışında yaşayan 100 milyon Türk'ün Kıbrıslı Türklerin en büyük gücü olduğunu söyledi. Almanya’dan yatırımcıları KKTC’de görmeyi arzuladıklarını belirten Tatar, “Burası sizlerin de vatanıdır, vatan toprağıdır” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler ile ilişkilerin geliştirildiğini vurgulayarak, “KKTC en güneydeki bağımsız bir Türk devletidir. Akdeniz’e açılan kapıdır” diyen Tatar, bu gelişmelerin küçümsenecek gelişmeler olmadığını ancak muhaliflerin bu gelişmeleri küçümsediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, “Bizi yıkmayı asla başaramayacaklar bizim arkamızda 100 milyon Türk var... Burada barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak bunu, Türk halkına borçluyuz” diye konuştu.

Rumlarla Birleşik Kıbrıs hayali kuranlar olduğunu dile getiren Tatar, sıfır asker ve garantörlüğün kalkması ile birlikte Türkiye ile ilişkileri koparmak isteyenler olduğunu, sonsuza kadar bunların karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olmadan müzakere masasına oturmayacaklarını yineleyen Tatar, KKTC’yi dünyanın gündemine getirmek için çalıştıklarını belirtti.