Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da 79 yaşındaki bir kadının kötü koşullar altında ve evde kilitli bir vaziyette bulunduğunu yazdı.

Haberde, yoldan geçen bir kişinin kadının yardım çağrısını duyduğu ve polisi aradığı, polisin kadını kilitli evden kurtardığı ve işe giderken annesini eve kilitlediği tespit edilen 58 yaşındaki oğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Komşuların daha önce birçok kez polis ve sosyal hizmetlere ihbarda bulunduklarını ancak hiçbir kurumun düne kadar kadınla ilgilenmediğini aktaran gazete, komşuların anlatımlarına da geniş yer verdi.