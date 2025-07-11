Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Bahçeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Peter Howard Seddon'un (E-75) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kronik obstrulet, akciğer hastalığı, ateresklenatik kalp hastalığı ve çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Brian Coote'nin (E-87) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “metastatik akciğer kanseri” sonucu olduğu; ayrıca yine Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nuri İsmetoğlu'nun (E-39) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.