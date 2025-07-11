Polisten verilen bilgiye göre, Yenierenköy’de faaliyet gösteren yat limanından dün 09.30 sıralarında kullanımındaki yatla Türkiye’ye gitmek üzere limandan çıkış yapan İ.Ş.(E-49), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından durdurulup yapılan kontrolde, gümrüğe beyan etmeden muhtelif markalardaki toplam 33 şişe alkollü içki ile 31 paket elektronik sigarayı ülkeden çıkarmaya çalışırken yakalandı.

İ.Ş’ye Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından 195.000 TL idari para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.