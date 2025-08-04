Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de gruplarda mücadele bu hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanmaya başladı.

BTM 2. Lig 6. Grup’ta Yedikonuk’un ardından gruptan çıkacak ikinci takımın kim olacağını belirleyen maçta Yarköy ile Tatlısu Seracılar karşı karşıya gelirken karşılaşma 2 – 2 tamamlandı.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmada Tatlısu Seracılar takımı iki kez öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2 – 2 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde skorun 2 – 2’ye gelmesi sonrasında adeta heyecan fırtınasına dönenen maçta her iki takım galip gelme fırsatlarını cömertçe harcadılar.

2 – 2 biten karşılaşma sonucunda Yarköy puanını 17 yaparak gruptan 2. çıkarak yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı. Tatlısu Sracılar ise 15 puanla 4. Sırada grup maçlarını tamamladı.