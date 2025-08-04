China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Acapulco Resort Hotel’de Kamp’a girdi.

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında 2 - 7 Ağustos tarihleri arasında sezon öncesi 1. kamp programını gerçekleştiriyor.

Gençlik Gücü Spor Kulübü sosyal medya hesabından kampla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Acapulco Resort Hotel’de düzenlenen kamp teknik heyetimiz gözetiminde yapılacak antrenmanlarla takımımızın fiziksel ve taktiksel hazırlık düzeyi üst seviyeye taşınacaktır. Aynı zamanda yeni sezona en iyi şekilde başlamak için oyuncularımızın kaynaşmasını ve adaptasyonunu sağlayacak çalışmalar da kamp sürecinde yer alacak”