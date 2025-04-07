Yarköy Spor Kulübü, yaklaşan BTM-2 Ligi öncesinde teknik direktörlük görevine Berkan Canatan’ı getirdi.

Mayıs ayında başlayacak lig öncesi, Mormenekşe A-2 Takımı ile başarılı bir sezon geçiren Canatan ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz sezon yarı finale yükselme başarısı gösteren Yarköy, bu sezon genç ve dinamik kadrosu ile nokta transferleri birleştirerek şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak.