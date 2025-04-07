Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 26. Hafta maçında Vadili, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

14 Ağustos Stadında oynanan Vadili – Küçük Kaymaklı ve İsmail Ercan’ın yönettiği maçı Küçük Kaymaklı, 6 – 2 kazanmıştı. Vadili’nin 2 golünü 78’de oyuna giren 2010 doğumlu 15 yaşındaki Burak Kaan Özer attı.

Oyuna 78’de Ali Gürtaç’ın yerine giren Burak Kaan Özer, 4 dakikada 2 gol attı. Vadili alt yapısından Burak Kaan Özer, 80 ve 82’de 2 gol birden atarak A Takım kariyerine oldukça başarılı bir başlangıç yaptı.