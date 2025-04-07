Karşıyaka’dan kritik galibiyet Karşıyaka’dan kritik galibiyet

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 26. Hafta maçında Vadili, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

14 Ağustos Stadında oynanan Vadili – Küçük Kaymaklı ve İsmail Ercan’ın yönettiği maçı Küçük Kaymaklı, 6 – 2 kazanmıştı. Vadili’nin 2 golünü 78’de oyuna giren 2010 doğumlu 15 yaşındaki Burak Kaan Özer attı.

Oyuna 78’de Ali Gürtaç’ın yerine giren Burak Kaan Özer, 4 dakikada 2 gol attı. Vadili alt yapısından Burak Kaan Özer, 80 ve 82’de 2 gol birden atarak A Takım kariyerine oldukça başarılı bir başlangıç yaptı.