Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi tarafından düzenlenen "KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı", dün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Kıbrıs'ta geçmişte yaşanan ve gelecekte olası depremler üzerine yürütülen çalışmaların değerlendirildiği konferansta, KKTC’de deprem riskinin azaltılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Profesör Dr. Cavit Atalar “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir deprem ülkesidir. Bu depremin afete dönüşmemesi için el birliğiyle çalışmamız lazım. Yapılarımızı ona göre yapmamız lazım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada deprem konusunda alınması gereken önlemlerin giderek daha önemli hale geldiğini kaydetti.

KKTC’nin de bir deprem bölgesi olduğu gerçeğine uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, bilimsel çalışmalar doğrultusunda önlem almanın önemine dikkat çekti.

1955 yılında Baf’ta meydana gelen yıkıcı depremi hatırlatan Tatar, “Ülkemizde geçmişte depremler yaşanmış ve büyük yıkımlar olmuştur. Son olarak 1955’te Baf’ta büyük bir deprem meydana gelmiş ve ölümlerle birlikte yapılar yıkılmıştır. Bu da gösteriyor ki, ülkemizde deprem riski her zaman mevcut olmuştur ve bu konuda alınması gereken önlemler giderek daha önemli hale gelmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Deprem riskine karşı bilim ve teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" diyerek, inşaat güvenliği, zemin etütleri ve yapı standartlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İnşaat yoğunluğunun sadece uygulanabilirlikle değil, güvenlik boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, herhangi bir deprem durumunda altyapı ve kurtarma kapasitesinin de kritik bir nokta olduğunu belirterek, Sivil Savunma, itfaiye ve polis gibi kurumların imkanlarının seferber edilmesi gerektiğini vurguladı. "Şampiyon Meleklerimizi yüreğimizde taşıyoruz" diyen Tatar, bu tür acıların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.