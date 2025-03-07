Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu, “Şubat ayı tüketici enflasyonunu %2.16” seviyesinde açıkladı. Söz konusu rakamın geçen ay olduğu gibi yine Türkiye’nin altında kalması, açıklanan verinin gerçekliğinin bir kez daha sorgulanmasını beraberinde getirdi. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre fiyatlar, bir önceki aya göre %2.16; bir önceki yılın Aralık ayına göre %4.21 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %47.10 değişim gösterdi. İstatistik Kurumu’nun önceki gün açıkladığı tüketici enflasyonu, vatandaşın yaşayarak gözlemlediği ve kafasında oluşturduğu tabloya yine uymazken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

4 YILLIK REKOR ARTIŞ SERİSİ

İstatistik Kurumu’nun Şubat ayı verileri, enflasyonun “aylık” artış serisinin 48 aya çıktığını gösteriyor. Tüketici enflasyonu en son Şubat 2021’de sadece “eksi” seviyede gösterilmiş “aylık TÜFE -%0.02” oranında kayıtlara geçmişti. Mart 2021-Şubat 2025 arasındaki 4 yıllık dönemde tüketici fiyat endeksinde yer alan maddelerin tümü çok ciddi oranlarda zamlanırken, bu sürede fiyatlardaki artış oranı %730’u geçti. Veriler, bir önceki aya kıyasla, TÜFE’de kapsanan 467 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 124 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini gösteriyor.

TÜRKİYE’DE ARTIŞ DAHA DÜŞÜK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında aylık bazda enflasyon %2.27, Aralık 2024’e göre iki aylık enflasyon %7.42; yıllık enflasyon ise %39.05 oldu. Türkiye’de Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) verilerine göre ise Şubat ayında enflasyon aylık bazda %3.37; yıllık enflasyon da %79.51 olarak gerçekleşti.