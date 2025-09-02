Yakın Doğu Spor Kulesi yeni döneme, spor ve sağlığı yaşamının merkezine taşımak isteyenler için geniş kapsamlı üyelik paketleri ile giriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan bu paketler, yalnızca spor salonu kullanımını değil, aynı zamanda kişisel gelişim, uzman desteği ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalıcı hale getirilmesini de hedefliyor. Yeni dönemle birlikte Yakın Doğu Spor Kulesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nu birlikte kullanmak isteyen kullanıcıları da özel avantajlar bekliyor.

Silver, Gold Ve Platinum Paketlerle Fit Kalın!

Yakın Doğu Spor Kulesi’nin başlattığı Fit Silver Paketi, sınırsız salon kullanımının yanında kişiye özel çalışma programı, iki adet vücut analizi ve beslenme danışmanlığı görüşmeleri içeriyor. Düzenli takip ve profesyonel yönlendirmeler sayesinde sağlıklı yaşam yolculuğu bilimsel temellere oturtuluyor. Fit Gold Paketi ise Fit Silver’ın sunduğu tüm ayrıcalıkların yanı sıra daha kapsamlı bir eğitmen desteği ve ek beslenme danışmanlığı ile kullanıcılara daha yoğun bir gelişim süreci sunuyor. En kapsamlı paketlerden biri olan Fit Platinum ise sınırsız salon kullanımını ileri seviye desteklerle birleştiriyor. Düzenli vücut analizleri, kişisel antrenör programları ve ayrıntılı beslenme danışmanlığı ile bütünsel bir sağlık ve fitness deneyimi sunuyor.

Sporun yanı sıra genel sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanan Wellness paketlerinde de kişisel çalışma programlarının yanında daha yoğun beslenme desteği ve yaşam tarzı danışmanlığı bulunuyor.

Spor Kulesi ve Olimpik Havuz Tek Üyelik!

Yeni dönemde başlatılan paketler spor ve sağlığı günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kullanıcılara sunulan “Fit Karma” paket ile Kuzey Kıbrıs’ın en büyük spor merkezi olan Yakın Doğu Spor Kulesi ile olimpik ölçülere sahip tek kapalı havuzu olan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nu birlikte kullanmak mümkün olacak. İkili üyeliklerde kullanıcılara yüzde 20’nin üzerinde avantaj sağlayacak.

6 bin metrekarelik alanıyla her yaştan sporcuyu ağırlayan Yakın Doğu Spor Kulesi, X Body, Body Shape, Ozon Sauna ve Kriyoterapi gibi ileri teknoloji cihazlarla spor deneyimini çok daha verimli bir hale getiriyor. Spor Kulesi, bireysel ve grup programlarıyla da kilo verme, kas geliştirme, dayanıklılık ve performans hedeflerine kısa sürede ulaşmayı sağlıyor. Çocuk jimnastiği salonu ise minik sporcular için yaşa uygun aletler sunarken, aileleri de sürece dahil ederek sporu aile boyu keyfe dönüştürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu ise uzman antrenörler eşliğinde, 3 yaşından itibaren her yaş ve seviyeye uygun yüzme kursları düzenliyor. Yılın 12 ayı hizmet veren tesis, çocukların suyla güvenli bir bağ kurmasını sağlarken, fiziksel gelişim, özgüven ve koordinasyon becerilerini de destekliyor. Küçük yaşta hobi veya sağlık amaçlı başlayan sporcular, düzenli antrenmanlarla madalya kazanacak seviyeye gelebiliyor, yeteneklerini ulusal ve uluslararası arenada sergileyebiliyor.

En Önemli Öncelik Hijyen!

Yakın Doğu Spor Kulesi, sağlıklı bir spor deneyimi için hijyen ve güvenliği en üst düzeyde tutuyor. Spor salonu, soyunma odaları, duş alanları ve kullanılan tüm ekipmanlar düzenli aralıklarla dezenfekte edilirken; havalandırma sistemleri de kapalı alanlarda temiz hava dolaşımını sürekli kılıyor. Kullanıcıların gönül rahatlığıyla spor yapabilmesi için hijyen standartları titizlikle uygulanıyor.

Yeni döneme özel hazırladığımız üyelik paketleri ile spor ve sağlığı günlük yaşamın merkezine taşımayı hedefliyoruz” diyen Yakın Doğu Spor Kulesi İdari İşler Müdürü Derya Aydoğan, “Yakın Doğu Spor Kulesi’nde yalnızca spor salonu kullanımını değil, kişisel gelişim, uzman desteği ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi. Aydoğan, “Fit Silver, Gold ve Platinum paketlerimizle her seviyeden kullanıcıya uygun seçenekler sunarken, Wellness paketlerimizle de yaşam kalitesini artırmaya odaklanıyoruz. Ayrıca Spor Kulesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nu tek üyelikle birleştiren Fit Karma paketimizle kullanıcılarımıza eşsiz bir avantaj sağlıyoruz” ifadesini kullandı.