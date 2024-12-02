CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 1 Aralık Pazar günü, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Winter Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu 38 Puan ile Franz Peraus oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Doris Helmer 35 Puan ile ikinciliği elde ederken, Mike Burgess de 34 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 8 Aralık Pazar gün Stableford Turnuvası gerçekleşecek.