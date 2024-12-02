Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 11. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken zirvedeki iki takım yerlerini korurken en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkı açıldı.

9. Haftada liderlik koltuğuna oturan K.Kaymaklı takımı 11. Haftada ağırladığı zayıf rakibi Vadili’ye gol yağdırarak 3 puanla yoluna devam ederken, averajla 2. Sıradaki Mormenekşe takımı ise evinde Binatlı’yı zor da olsa yenmeyi başararak zirve takibini sürdürmüş oldu.

Geçtiğimiz hafta arasında teknik direktör değişikliğine giden Yeniboğaziçi konuk olduğu Yalova deplasmanından farklı mağlup olarak dönerek bu sezonki ilk mağlubiyetini almış olurken, sıralamada da bir basamak geriye düştü.

Lapta konuk ettiği üst sıraları hedefleyen S. Geçitkale’yi mağlup ederek 3. sıraya yükselirken, Geçitkale takımı ise 10. Sıraya kadar geriledi.

Ligin yeni ekiplerinden A. Kozanköy, ligin galibiyeti olmayan tek takımı Çanakkale’yi tek golle geçerek üst sıralara tırmanırken, bir başka ligin yeni ekibi N. Dipkarpaz ise konuk ettiği sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Türk Ocağı’nı mağlup ederek yukarıya tırmanışına devam etti.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen takımlardan olan ve geçtiğimiz hafta teknik direktör değişikliğine giden Düzkaya ise konuk ettiği Hamitköy’ü farklı mağlup ederek kendine geldi. Play-out potası içinde bulunan takımlardan Maraş konuk ettiği güçlü rakibi M. H. Yılmazköy’ü farklı mağlup ederek moral buldu.

Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın tümünü ev sahibi takımlar kazanarak bu sezon bir ilk gerçekleşti. Oynanan maçların tümünde gol atılırken en farklı galibiyeti 6 – 1’lik skorla K.Kaymaklı takım aldı. Birinci Ligin 11. Haftasında kale ağları 26 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı.

Gol krallığı yarışında koltuğun sahibi olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz bu haftayı hat-trick yaparak kapatırken gol sayısını da 19 yaptı. İlyas’ın en yakın takipçisi ise 10 gol ile Yalova’dan Yiğitcan Ayaz olurken o da bu hafta 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 35 sarı kart çıkarken, 3 tane de kırmızı kart çıkarak oldukça kartlı bir hafta oldu.

Haftanın Takımı: Yalova

Yalova takımı konuk ettiği bu sezon Aksa Liglerinde tek yenilmeyen takım olan Yeniboğaziçi’nin 3 – 0 gibi net bir skorla mağlup ederek rakibine ilk yenilgisini tattırdı

Haftanın Futbolcusu: İbrahim Arcanlı(N. Dipkarpaz)

N. Dipkarpaz takımının başarılı genç kalecisi İbrahim Arcanlı, konuk ettikleri Türk Ocağı karşısında takımının galibiyetinde yaptığı kurtarışlarla üç önemli paya sahip olarak haftanın futbolcusu oldu.

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Dedekorkut(Düzkaya)

Ahmet Dedekorkut geçtiğimiz hafta içinde takımın başına geçerek takımı toparlaması sonrasında konuk ettikleri Hamitköy’ü farklı mağlup ederek Düzkaya takımının haftalardır süren galibiyet hasretine son verdi.

Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Lapta – S. Geçitkale)

Ligin tecrübeli hakemlerinden Hakan Ünal, Lapta ile S. Geçitkale arasında oynanan zorlu mücadelede yardımcılarıyla uyumlu, oyunu kesmeden ve sahada futbolcularla iyi diyalog kurarak iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kareası:

Selçuk Soyer (Lapta), Mustafa Yaşar (Kozanköy), İlyas Yılmaz (K.Kaymaklı), Emre Bayırlı(Düzkaya)

Haftanın Onbiri:

Ramazan(Maraş), Fetin(Mormenekşe), Hasip(Yalova), Serkan(Maraş), Uğur(Düzkaya), Ferhat(K.Kaymaklı), Civan(Yalova), Yaşar(Lapta), Alp(K.Kaymaklı), Baran(Dipkarpaz), Yiğitcan(Yalova)

Aksa 1.Lig 11. Hafta sonuçları

Lapta-S.Geçitkale: 2 – 0

A.Kozanköy-Çanakkale: 1 – 0

N. Dipkarpaz-Türk Ocağı: 2 – 1

Düzkaya-Hamitköy : 3 – 0

Yalova-Yeniboğaziçi: 3 – 0

K.Kaymaklı-Vadili: 6 – 1

Maraş-MH Yılmazköy: 4 – 0

Mormenekşe-Binatlı : 2 – 1

Aksa 1.Lig 12. Hafta programı:

Yeniboğaziçi – A. Kozanköy

Hamitköy – Lapta

Vadili – Yalova

M. H. Yılmazköy – Mormenekşe

Türk Ocağı - Düzkaya

Binatlı – N. Dipkarpaz

Çanakkale – Maraş

S. Geçitkale – K. Kaymaklı

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

