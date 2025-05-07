Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Oynanan üçüncü gün maçlarının ardından kadınlarda yarı final eşleşmeleri belirlendi. Erkeklerde ise grup müsabakaları sürüyor. Alınan sonuçlar ve kadınlarda yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Sonuçlar

UKÜ – GAÜ: 3-0 (KADIN)

DAÜ – LAÜ: 3-0 Hükmen (KADIN)

AÖA – ODTÜ KKK: 0-3 (KADIN)

DAÜ – KSTÜ: 3-0 (ERKEK)

ODTÜ KKK – UKÜ: 0-3 (ERKEK)

Kadınlar yarı final eşleşmeleri (8 Mayıs 2025)

RA 25 Spor Salonu: ODTÜ KKK – YDÜ (10.30)

RA 25 Spor Salonu: DAÜ – UKÜ (12.00)