Yer: Mağusa Arena

Hakemler: Nusret Sırdar, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü

C.Adaspor: Halil (13), Mert (1), Ulaş (3), Marcel (16), Ömer (7), Melihcan (5), Uğur (6), Maror (13)

Soyer Aksu: Sezer, Cantuğ (3), Ata (19), İlan (4), Altay (2), Mert Aksu (1), Mehmet (18), Jean (7), Uche (12), Gedeon (18), Atilla (2)

İlk periyot: 22-28

İlk yarı: 39-49

Üçüncü periyot: 51-65

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılfı Erkekler Ligi 9.hafta maçında Soyer Aksu deplasmanda Cortado Adaspor’u 86-77 yenerek play-off için yoluna devam etti. Karşılaşmanın başından itibaren oyunda üstün olan Soyer Aksu rakibi önünde üstün oynayarak maçı 86-77 kazanadı. Soyer Aksu 4.galibiyetini aldı ve 13 puanla dördüncülüğünü sürdürdü. Maçta Soyer Aksu’dan Gedeon 18 sayı, 11 ribaund ve 23 verimlilikle öne çıktı.