Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Özyalçın Construction işbirliğiyle restorasyonu tamamlanan Villa Latomia'nın açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Girne'de bulunan ve 1933 yılında inşa edilen Villa Latomia, 1975-2010 yılları arasında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet vermiş, 2022 yılına kadar ise atıl kalmıştı. İş insanı Yağmur Özyalçın ile 2022 yılının Ekim ayında imzalanan protokol çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Villa Latomia, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

Açılış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültürel miras değeri taşıyan böyle bir binanın bu güne kadar atıl durumda kalmasının üzücü olduğunu belirterek, Villa Latomia’nın yeniden hayat bulmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Villa Latomia’nın kültürel ve tarihi yapısıyla ülkeye değer katacağını kaydeden Tatar, “Bütün bu başarılar da dünyaya verilen mesajdır. Çünkü biz bu medeniyeti kolay bulmadık. Bu medeniyeti geleceğe taşımak için çalışıyoruz, üretiyor, ürettiklerimizi paylaşıyor, paylaşırken de geçmişimize, tarihimize sahip çıkıyoruz.” diye konuştu.

Ülkenin güzellikleri, tarihi ve kültürünün her zaman övünç kaynağı olduğunu dile getiren Tatar, “Biz burada Kıbrıs Türk halkı olarak varlığımızı, mücadelemizi, tarihimiz, kültürümüzle ve bu ülkenin gerçek sahipleri olduğumuz anlayışıyla sürdürüyoruz .” dedi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs adasında, tarihi, kültürel mirası yaşatmaya yönelik bu gibi projelerin sadece Kıbrıs Türk kültürüne değil, insanlığa katkı olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının, adada kültürüne, tarihine, değerlerine sahip çıkarak varlığını devam ettireceğini kaydetti.

Tatar, “Muazzam bir eser ortaya çıkmıştır.” diyerek, iş insanı Yağmur Özyalçın’ı ve binanın restorasyonunda emeği geçen herkesi kutladı.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında, güzel bir eserin ülkeye kazandırılmasının sevinci içinde olduğunu söyledi.

Hükümeti kurduklarında halka, hükümette ve ekonomide istikrarı sağlayacaklarını, yarım kalan ve ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçireceklerini söylediklerini anımsatan Üstel, “Güzel bir kültür mirası” olarak nitelediği Villa Latomia’nın 2010 yılından beridir atıl vaziyette olduğunu belirtti.

Üstel, tarihi , kültürel miras, eğitim ve sağlık alanında topluma fayda sağlayacak birçok projenin, bazen hükümet, bazen hükümet ile yerel yönetim ve bazen de hükümet ile özel sektör işbirliğinde hayat bulduğunu kaydetti.

Covid 19 döneminde, Özyalçın Construction Direktörü Yağmur Özyalçın’ın katkılarıyla Girne’de aşı ve Covid 19 testlerinin yapıldığı bir merkezin de hayat bulduğunu anımsatan Üstel, Villa Latomia gibi önemli bir eseri ülkeye kazandırdığı için Özyalçın Construction’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, 1933 yılında inşa edilen Villa Latomia’nın 1975-2010 yılları arasında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet verdiğini anımsatarak, 2022 yılına kadar atıl durumda olan bu değerli kültürel mirasın, bir restorasyonla yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Binanın atıl durumda kaldığı dönemde, birçok kişi ve kuruluşun binayı almak için yaptığı taleplere karşı direniş sergilediklerini belirten Ataoğlu, bakanlık olarak Başbakan Ünal Üstel’in de onayıyla, binanın kaybolup gitmemesi için, Özyalçın Construction ile projeye hayat verdiklerini kaydetti.

Ataoğlu, 28 ay süren tadilat, restorasyon, konservasyon ve konservatör çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Böyle bir değeri özelde Girne’ye, genelde KKTC’ye kazandıran Özyalçın Construction’a, projeye destek veren Başbakan Üstel ve hükümete teşekkür eden Ataoğlu, bundan sonraki süreçte, bu tür değerlerin özel girişimciler işbirliğiyle hayata geçirileceği yeni bir dönem olacağını vurguladı.

Ziba: "Orijinaline uygun restore edildi"

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba da, Villa Latomia’nın 1933 yılında Kıbrıs'ta İngiliz döneminde yapılmış en seçkin İngiliz mimari örneklerinden biri olduğunu belirterek, binanın Girne’de bulunan Latomia taş ocaklarından çıkarılan taşlarla inşa edildiğini anlattı.

Geleneksel Kıbrıs mimarisi ile modern İngiliz mimarisinin etkilerini taşıyan villanın, 1975 -2010 yılları arasında, Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet verdiğini dile getiren Ziba, yapılan işbirliğiyle, binanın orijinaline uygun şekilde restore edildiğini belirtti.

Özyalçın

Özyalçın Construction Direktörü Yağmur Özyalçın da, ülke tarihi ve kültürü açısından önemli bir mirasa sahip çıkmaktan, Villia Latomia restorasyonunu tamamlamaktan onur duyduklarını belirterek, Girne'nin önemli ve en özel tarihi yapılarından biri olan Villa Latomia projesinin, sadece bir binanın yeniden hayat bulması değil, aynı zamanda geçmişini koruma, geleceğe aktarma ve toplumsal hafızaya sahip çıkma sorumluluğunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

2010 yılına kadar Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet veren binanın, yenilenmiş haliyle, hem müze hem de sanat galerisi olarak ülkeye hizmet vereceğini belirten Özyalçın, Özyalçın İnşaat olarak, yalnızca modern ve sürdürülebilir yapılar inşa etmeyi değil, aynı zamanda bu toprakların tarihine, kültürüne ve kimliğine katkı sağlamayı da önemli bir misyon olarak gördüklerini vurguladı.

Özyalçın, Villa Latomia’nın hayat bulmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Villa Latomia hizmete açıldı.