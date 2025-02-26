“Uğurlar Olsun” adlı şarkı, Niyazi Nasıfoğlu’nun yeniden düzenlemesi ile Kıbrıs’taki Demokrasi Şehitlerine ithaf edildi.

Muhittin Yangın tarafından seslendirilen ve Stüdyo Gelişim’de kaydedilen parçada, gitarlarda Mehmetali Akcal, saksafonda ise Alper Karabacak yer aldı.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde düzenlenen basın toplantısıyla parçayı tanıttı.

Basın toplantısına, Dernek Başkanı Burhan Eraslan, Genel Sekreteri Ertan İnce, Denetleme Kurulu Başkanı Hasan Felek ile sanatçı Muhittin Yangın katıldı.

-Eraslan: “Bizleri onurlandırdı, gururlandırdı”

Basın toplantısında ilk sözü Dernek Başkanı Burhan Eraslan aldı. “Uğurlar Olsun” adlı parçanın sözlerinin Ali Çınar’a, müziğinin ise Selda Bağcan’a ait olduğunu ifade eden Eraslan, parçanın, Türkiye’de gazeteci, araştırmacı ve yazar Uğur Mumcu’ya ithaf edildiğini hatırlattı.

“Uğurlar Olsun” ifadesinin Kıbrıs’taki Demokrasi Şehitleri için de uyumlu olduğunu dile getiren Eraslan, Demokrasi Şehitlerinin büyük çoğunluğunun basın camiasından olduğunu kaydetti.

Fazıl Önder’in İnkılâpçı gazetesi yayıncısı, Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’in Cumhuriyet gazetesi yayıncıları ve yazarları, Derviş Ali Kavazoğlu’nun Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı olduğunu belirten Eraslan, Demokrasi Şehitlerinin altısının ise Türkiye’deki yükseköğrenimleri sırasında genç yaşta katledildiklerini söyledi. Burhan Eraslan, son Demokrasi Şehidi Kutlu Adalı’nın ise Yenidüzen gazetesi yazarlarından olduğunu kaydetti.

“Demokrasi Şehitlerine böylesi bir çalışmanın ithaf edilmiş olması Dernek olarak bizleri onurlandırmış, gururlandırmıştır.” diyen Eraslan, parçanın yeniden düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

-Yangın: “Parçayı dinlediğimde tüylerimi diken diken ediyor”

Parçayı seslendiren sanatçı Muhittin Yangın da, solistliğini üstlendiği Grup SOS’in kurulduğu yıldan beri ülkenin barışına, demokrasisine ve insan haklarına önem verdiğini kaydetti.

Bu çalışmanın kendisinin kişisel bir çalışması olduğunu dile getiren Yangın, parçanın 90’lı yıllarda Uğur Mumcu’ya ithaf edildiğini yineledi. Parçanın sadece Selda Bağcan tarafından seslendirildiğini kaydeden Yangın, parçanın ilk defa Niyazi Nasıfoğlu tarafından pop, rock ve jazz motifleriyle düzenlendiğini söyledi.

“Parçayı dinlediğimde tüylerimi diken diken ediyor. Parçanın sözleri çok anlamlı, Uğur Mumcu’ya özel yazıldı ama bizim de düşüncesinden ve kaleminden dolayı öldürülen, karanlık güçler tarafından yok edilen Demokrasi Şehitlerimiz var.” diyen Yangın, bu nedenle Niyazi Nasıfoğlu ile parçayı Demokrasi Şehitlerine ithaf etmeyi kararlaştırdıklarını anlattı.

Yangın, yeniden düzenlenen parçanın Demokrasi Şehitlerine ithaf edilmesiyle daha fazla anlam kazandığını belirtti.

Parçayı dinlemek isteyenlerin nereden ulaşabileceği sorusuna karşılık ise Muhittin Yangın, şu anda parçanın radyolarda çalınmaya başladığını kaydetti.

Parçaya klip çekme düşünceleri olduğunu da ifade eden Yangın, gerekli sponsorların bulunması yönünde çalışmaları olduğunu dile getirdi. Yangın, kliple daha çok kişiye ulaşacaklarına ve kalıcı bir eser olacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından yeniden düzenlenen Uğurlar Olsun şarkısı basın mensuplarına dinletildi.

Demokrasi Şehitlerinin isimleri şöyle:

“İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder, Türk Eğitim Kulübü yöneticisi ve sendikacı Ahmet Yahya, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet, Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, 1976-1979 yıllarında İstanbul, Ankara ve Adana’da cinayetlere kurban giden dönemin yükseköğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı.”