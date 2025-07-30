Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), masa tenisinde önemli bir transfere imza attı! Türkiye Süper Ligi’nde en yüksek puan alan KKTC’li sporculardan biri olan Vehbi Zeki Serter, yeni sezonda LAÜ Masa Tenisi Takımı forması giyecek.

Minikler Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra, yıldızlar ve gençlerde birçok derecesi bulunan Vehbi Zeki Serter, Türkiye ELİT Ligi’nde mücadele edecek olan LAÜ’nün yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olacak. Farklı oyun stiliyle dikkat çeken genç sporcu, takıma çok sayıda maç kazandırması beklenen isimlerin başında geliyor.

LAÜ yetkilileri, bu transferden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, “Vehbi Zeki Serter’in aramıza katılmasıyla daha da güçlendik. Birlikte nice başarılara imza atacağız,” mesajını paylaştı