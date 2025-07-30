Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Perşembe günü KKTC’ye çıkarma yapacak.

Kısa süre önce eşi Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu’nu kaybeden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na taziye ziyaretinde bulunacak olan Türkiye Cimnastik Federasyonu heyeti, KKTC Cimnastik Federasyonu’nun çalışmalarını da yerinde görüp, federasyonumuzun yaşadığı sıkıntı ve sorunlar konusunda bilgilendirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kuruluna güçlü bir destek de verecek olan Türkiye Cimnastik Federasyonu heyetinde başkan Suat Çelen, asbaşkanlar Mehmet Günbaş, Cumhur Özçelik ve Onur Çelik ile yönetim kurulu üyesi Birol Yalçın yer alacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu heyeti ülkede bulunduğu süre içerisinde, devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ni de ziyaret edecek.