Kıbrıs Türk Edebiyatının ilk kadın şairlerinden Urkiye Mine Balman, ölümünün 7’inci yılında Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenecek panelle ve okunacak şiirlerle anılacak.

21 Mayıs Çarşamba günü saat.10.30’da YDÜ Büyük Kütüphane salon 1.’de yapılacak panele Dr.Hüseyin Ezilmez, yazar-araştırmacı Eralp Adanır ve şair-araştırmacı Ahmet Uçar, katılacak.

Oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır yapacak.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur yaptığı açıklamada "Çok değerli hocamızı 7 yıl önce 29 Nisan sabahı sonsuzluğa uğurlamıştık.. 91 yıllık sanat ve öğretmenlik yaşamında bizlere çok şeyler bıraktı, öğretti. Ölene kadar hep öğretmen oldu, hanım efendiliği, sürekli okuması, kendini yenilemesi, yazmış olduğu sadece içten şiirleri. Onun sonsuz öğreticiliği anlatılamaz, içten konuşması, sakinliği, disiplini, hem geride durarak mütevazi yaşamı bizlere çok şeyler öğretti. Öğretmenim seni çok özleyeceğiz, sevgi ve saygıyla hem seni anımsarken, yazıklarınız bu topluma çok şeyler kattı. Sonsuz ışıklarda kalsın." dedi.