Anadolu Rock müziğinin öncü ismi Haluk Levent, Merit Royal Diamond Otel’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel konserinde sahne aldı. Coşku dolu bir atmosferde binlerce hayranı ile buluşan Haluk Levent, sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

MTG’den tarihi zafer kutlaması
MTG’den tarihi zafer kutlaması
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Haluk Levent Diamond (8)

Diamond sahnesinin büyüleyici atmosferinde, güçlü orkestrası eşliğinde zamana meydan okuyan parçalarını hayranlarıyla hep birlikte seslendiren Haluk Levent, her zamanki enerjik sahne performansı ve içten tavırlarıyla bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Haluk Levent Diamond (3)

Konser öncesinde basın mensuplarına kısa bir röportaj veren ünlü sanatçı, Merit Royal Diamond’ta salonu dolduran coşkulu kalabalıktan ve her konserinde farklı kitlelerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Haluk Levent Diamond (6)

Yeni albümüyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Haluk Levent, Haziran ayında klibi tamamlanacak olan yeni cover’ının da müjdesini verdi.