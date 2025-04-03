Öğretmen sendikalarına mensup eğitimcilere ve onlara destek veren vatandaşlara sarf ettiği yakışıksız sözlerle tepkilerin odağına dönüşen Hamitköy İmamının devletten her ay 100 bin liraya yakın maaş aldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, kendi vergileriyle maaş alan ve halka eşit hizmet sunmakla görevli olan bir kamu görevlisinin, toplumu ayrıştıran söylemlerle ortamı germesine yönelik tepkisini sürdürüyor.

Din İşleri Dairesinde görevli Hamitköy İmamı, okullardaki başörtüsü gerilimi üzerine yaptığı paylaşımda “başörtüsüne karşı gelen kafirdir, bu zihniyeti öldüğü zaman ben de camiye sokmayacağım” ifadesini kullanmıştı.

İmam İbrahim Damar “kafir” olarak nitelendirdiği kişilerin cenaze namazını kıldırmayacağını söyleyerek şu paylaşımı yapmıştı: “Benim dinime hakaret eden, devleti bile okula sokmayan bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım. Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım. Açıkça söylüyorum baş örtüsüne karşı gelen kafirdir. Kafirin cenaze namazı kılınmaz.” İmam, yoğun tepkiler sonucunda paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.