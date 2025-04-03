Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne böl ve yöneti, ne de böl ve kazanı kabul ederiz.” dedi.

Memleketin tarihini bilmeyenlerin, oturdukları yerden konuştuğunu belirten Erhürman, “Benim derdim yarattıkları bataklığın ürettiği sinek değil, bataklıktır.” vurgusu yaptı.

Erhürman, Kanal T’de katıldığı programda Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtladı. “İnsanlara bayramı zehir ettiler.” diyen Erhürman, birilerinin bayramda “zehir kustuğunu” kaydetti. Söz konusu durumun kaldırılabilir bir şey olmadığını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu iş nasıl başladı? Çok tuhaf bir şekilde başladı ve buralara getirildi. Eğitim alanında düzenleme nasıl yapılır hiç bilmeyen birileri, bir gecede tüzük değişikliğiyle memleketin altına üstüne getirdi.”

Karşılarındaki zihniyetin ülkeyi yönettiğini iddia etmeye devam ettiğini dile getiren Erhürman, memleketin darmadağın edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu memleketin insanı, 1975’ten bu yana duymadığı küfürleri duydu. Bu memleketin insanına saydırdılar. İmam kimdir? Kamu görevlisidir. İnsanlara çıkıp ‘senin namazını kıldırmam’ mı diyecek? Bugün oldu hiçbir açıklama yok, o imam namaz kıldırmaya devam mı edecek?”

-“BASİRETSİZSEN, GİDECEKSİN”

Bu memleketle ilgili zerre bilgisi olmayan insanların oturduğu yerden konuştuğunu ifade eden Erhürman, “Memleketin tarihini bilmeyenler, oturdukları yerden konuşuyorlar.” dedi. Hükümete, “Basiretsizsen, gideceksin” çağrısı yapan Erhürman, olmayan bir gündem üzerinden insanların bölündüğünü kaydederek, “Ne böl ve yöneti, ne de böl ve kazanı kabul ederim. Her kimse bunu yapmaya çalışmasın. Bu, yapılacak en büyük kötülük olur.” diye konuştu.

“Benim derdim yarattıkları bataklığın ürettiği sinek değil, bataklıktır.” diyen Erhürman, yeterince sorun yokmuş gibi başka sorunlar da yaratıldığını belirterek, “Bu memlekette 10 sene mücahitlik yapan insanlara, birileri akıl vermeye çalışıyor. ‘Git güneyde yaşa’ diyor. Herkes ağzını toplasın.” ifadelerini kullandı.

Memleketin dört bir yanında rahatsızlık bulunduğunu kaydeden Erhürman, “Zaten yaratılan bir sürü sorun vardı, bir de olmayan sorunları üreterek insanları daha da yordular. Türkiye kökenli insanlarımızın da durumu perişan… Bu zihniyetin derdi bölmek. Yeter artık. Bu memlekete yaptığınız kötülük yeter.” dedi.

“ÇÖZÜMSÜZLÜK, ÇÖZÜM DEĞİLDİR”

Kıbrıs sorununun, bir an önce çözülmesi gereken bir sorun olduğunun altını çizen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden toplumların da adanın da bölgenin de zarar gördüğünü kaydetti.

“Bu konu rafa kaldırılacak, biz böyle iyiyiz düşüncesiyle ele alınacak bir konu değildir. Çözümsüzlük, çözüm değildir.” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununda da her konuda da çözümün tarafında olduklarını belirtti.

“Sorunların tarafı olalım, toplum ne kaybederse kaybetsin, önemli olan siyasi kazanımdır.” gibi bir düşüncede hiçbir zaman olmadıklarına işaret eden Erhürman, “Bunları yapmadığımız için bedel de ödedik. Dün de ödedik bugün de öderiz.” dedi.