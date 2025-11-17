DİSİ Enerji Komiseri Pavlos Liaidis, bu konuda Alithia’ya yaptığı açıklamada, CPP-ETİFA krizi ve CPP’nin, Temmuz 2024’te tamamlaması gereken projeyi yarım bırakması ve ülkeye doğal gaz ulaşmaması yüzünden günlük tahmini bir milyon euro zarar edildiğini söyledi.

Liadis Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ve Rum Elektrik Kurumu (AİK) temsilcisi tarafından Rum meclisinde de yapılan açıklamalara dayanarak AİK’in elektrik üretimi için yıllık yaptığı harcamanın 1,2 milyar euro olduğunu, doğal gaz tedarik edilmiş olsa üretim maliyetinin yüzde 30 azalacağını ve 360 milyon euro tasarruf edileceğini aktardı.

360 milyon euronun, CPP’nin çekilmeden önce, projeye devam etmek için talep ettiği meblağdan çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Liadis, CPP’nin çekilmesiyle Rum Yönetiminin sonu belli olmayan bir süreç için ekstra avukat parası ödemeye başladığını kaydetti.