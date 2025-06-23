Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Genç Milli Takımı'nda yer alan iki genç oyuncusuyla önemli bir başarıya imza attı. Vedat Küçükyılmaz ve Abdülkerim Gökpur, 13 - 21 Haziran 2025 tarihleri arasında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen IWBF 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Takımımız, turnuvada İsrail, Kanada, Almanya ve ev sahibi Brezilya ile karşılaştı. İlk maçında "Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro"da İsrail ile karşılaşarak turnuvaya başladı. U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, takımımızın uluslararası alandaki yeteneklerini ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize bu tarihi başarı için teşekkür ediyor, gelecekteki turnuvalarda da başarılar diliyoruz.