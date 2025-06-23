Voleybol Federasyonu U13 Erkek Takımımızın Türkiye Şampiyonası Final Grubu rakipleri dün yapılan kura çekimi sonrasında belli oldu.

32 Takımın 4 erli 8 Grup halinde oynayacağı müsabakalar için yapılan kura çekiminde takımımız en sert gruplardan birine düştü.

Kura Çekimine 1. Torbada Halkbank , Ziraat Bankası ,Arkas,Yedidağ, İstanbul BB , Fenerbahçe , Es Voleybol , Güner Karakaya Bursa , Bursa BB, Erdem Serdar Alanya, Toroslar 1992, Tekirdağ Kapaklı Site, Kocaeli Körfez, Tokat , Çorum Gençlik Spor , Denizli Gençlik Spor yer alırken ,

2. Torbada Tekirdağ Arges, İstanbul Gençlik Spor, Kastamonu, Bursa 23 Nisan, Ankara TED, Ordu, Aydın ,Muğla, Denizli Cavidil , Konya BB, Aksaray Anka, Mersin Yenişehir, Diyarbakır ve Şanlıurfa , Mersin Yenişehir ve Temsilcimiz yer aldı.

Her grupta ilk torbadan 2 ve 2. torbadan 2 olmak üzere 4 takım yer aldı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Takımımız güçlü rakiplerin bulunduğu B Grubunda İstanbul BB ( İstanbul 1) , Es Voleybol ( İstanbul 3) ve Aydın 09 Orcas Takımları ile ilk iki sıra için mücadele edecek.

U13 Erkek Takımımız ilk karşılaşmasını 24 Haziran Salı Günü saat 15.30 da İstanbul BB ile oynayacak.

Takımımız 25 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 da Es Voleybol

26 Haziran Perşembe günü saat 17.30 da Aydın 09 Orcas ile oynayacak.