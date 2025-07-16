Kıbrıs Türk futbolunun önemli ekiplerinden Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü (TÇBSK), yeni sezonda gözünü yeniden 1. Lig’e dikti. Yönetim, teknik kadro ve futbolcular bu hedef doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Takımın başına tecrübeli teknik direktör Hişam Tarazi getirilirken, yardımcı antrenörlük görevine ise oğlu Teysir Tarazi getirildi. Baba-oğul ikilisi, Vadili’yi yeniden zirveye taşımak için kolları sıvadı.

Hişam Tarazi yaptığı açıklamada, “Vadili gibi köklü bir kulüpte görev yapmak büyük bir onur. Teysir ile birlikte uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Takımımızda potansiyel var. Doğru çalışma ve disiplinle hedefimiz olan 1. Lig’e tekrar çıkacağımıza inanıyoruz,” dedi.

Tarazi, transfer çalışmalarının sürdüğünü, özellikle genç ve dinamik oyunculara yöneldiklerini ifade ederek, “Vadili’yi sadece yükselme potasına değil, uzun vadede sürdürülebilir başarıya taşıyacağız,” şeklinde konuştu.