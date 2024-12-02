Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne-Çatalköy yolunda önceki gece meydana gelen feci kazanın ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın kendisini derinden etkilediğini belirten Şenkul, “Üzerime düşen sorumluluktan kaçacak değilim. Bahaneler de üretecek değilim.” ifadelerini kullandı.

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Hükümetin mevcut durumuna atıfta bulunan Şenkul, vatandaşların tek umudu olduklarını vurgulayarak, “Gereğini son 2 yılda yaptığımız gibi önümüzdeki 2 yılda da yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Kentteki trafik sorunlarına dikkat çeken Belediye Başkanı, “Keşke tek sorunlu yol Girne-Çatalköy yolu olsa. Kentimizin ve ülkemizin geneli trafik açısından sorunlu. Yine de biz üzerimize düşeni de düşmeyeni de gücümüz oranında yapacağız. Sonrasında herkes yoluna” şeklinde konuştu.