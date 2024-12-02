Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne-Çatalköy yolunda önceki gece meydana gelen feci kazanın ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın kendisini derinden etkilediğini belirten Şenkul, “Üzerime düşen sorumluluktan kaçacak değilim. Bahaneler de üretecek değilim.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin mevcut durumuna atıfta bulunan Şenkul, vatandaşların tek umudu olduklarını vurgulayarak, “Gereğini son 2 yılda yaptığımız gibi önümüzdeki 2 yılda da yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Kentteki trafik sorunlarına dikkat çeken Belediye Başkanı, “Keşke tek sorunlu yol Girne-Çatalköy yolu olsa. Kentimizin ve ülkemizin geneli trafik açısından sorunlu. Yine de biz üzerimize düşeni de düşmeyeni de gücümüz oranında yapacağız. Sonrasında herkes yoluna” şeklinde konuştu.