Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Girne-Çatalköy yolunda yaşanan kazanın ardından “Böylesine üzücü bir olaydan sonra ne söylenebilir biliyorum ama sadece çok üzgünüm yazıp da bırakamadım. Diplomasını alıp memleketine, ailesinin yanına dönmek için gün sayan gençleri tabut içinde ülkesine gönderen bir üniversite ülkesi…” ifadelerini kullandı.

Kazaların yetersiz yol koşulları nedeniyle sıkça tekrarlandığını belirten Kırok, göreve geldiği ilk günden bu yana KKTC Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve ilgili kurumlarla bu sorunları çözmek için çalıştığını söyledi. “Sözde var olan doğu çevre yolu projesinin artık uygun olmadığını tespit edip yeni projenin hazırlanmasına destek verdim. Özellikle Acapulco Kavşağı ile Final Üniversitesi arasındaki mesafenin projesini hazırlamak için üzerime düşenin fazlasını yaptım ve yapmaya devam ediyorum.” dedi.

Kırok, bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile de iş birliği yaptığını belirterek, “Sayın TC Büyükelçimiz Yasin Ekrem Serim ve eski Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioğlu ile Girne-Çatalköy yolunu bir an önce hayata geçirmek için çalıştık.” ifadelerine yer verdi.

Yolların bakımı ve temizliği gibi görevlerin belediyelerin asli sorumlulukları arasında olmamasına rağmen gerekenin yapıldığını vurgulayan Kırok, “Belediyelerin sorumluluğu olmamasına rağmen anayolların temizliği, yaya geçitlerinin çizimi, aydınlatma ve çukur tamirleri gibi işleri yapıyoruz. Peki nereye kadar?” diye sordu.

Eleştirilerini sürdüren Kırok, ada genelindeki yolların kötü durumuna dikkat çekerek, “Tek problemli yol Girne-Çatalköy yolu mu? Ada genelinde aydınlatma var da bir tek bu yolda mı yok? Her yer çift şerit de bir tek bu yol mu tek şerit kaldı? Keşke bu soruların cevabı ‘Evet’ olsa ama cevap koskoca bir ‘HAYIR’.” dedi.

Kırok, “23 aydır sabah akşam demeden, tatil günü mesai günü ayrımı yapmadan çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Görevini yapmayanları, sorumluluktan kaçanları görevlerini yapmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum.” diye konuştu.