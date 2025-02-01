ABD havacılık kurumu NASA’nın Osiris-Rex adlı uzay aracı 2020’de “Bennu” adı verilen asteroitten (gök kayası) topladığı 122 gram tozla çakıl taşlarını 2023’te bir kapsülle Dünya’ya bıraktı. Bennu örneklerine ilk yapılan analizlerde yüksek karbon içeriği ve suya dair bulgular tespit edildi.

Sonra dünyadaki 60 laboratuvarda incelenen Bennu örneklerinde, yaşamın temel taşları ve antik suların tuzlu kalıntıları bulundu. Zengin mineraller ve binlerce organik bileşik içeren örneklerde, proteinleri oluşturan moleküller olan aminoasitler ile DNA’nın temel bileşenleri olan nükleobazlar da yer alıyor. Tüm bunlar asteroitlerin milyarlarca yıl önce gezegenimize çarparak bu bileşenleri Dünya’ya taşıyıp, yaşamı başlattıkları teorisini destekliyor. Bilim insanları aynı bileşiklerin diğer gezegenlerde de yaşamı başlatmış olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden uzaylıları aramak boş bir çaba değil.

‘İNSANIN KÖKENİNİ AYDINLATIYOR’

İngiliz kozmik mineralog Prof. Sara Russell: “Bu çalışma bize insanın kökenleri hakkında bilgi veriyor. Hayatın nerede başladığına dair çok büyük soruları cevaplamamızı sağlıyor.”

ABD’li araştırmacı Tim McCoy: “Bennu örnekleri, elementlerden hayata geçişi sağlayan özelliklere sahip. Hayatın bileşenlerini sodyum açısından zengin tuzlu suyla birleştirmek yaşama giden yol.”

2025

Bulgar kahin Baba Vanga’ya göre uzaylıların insanlarla görüşeceği yıl.

55

Sadece Samanyolu’ndaki Dünya benzeri gezegenlerin sayısı.