Hayatı boyunca kariyer yapmayan ve muhtemelen sevgilisi dahi olmadan dünyadan göçüp giden İngiliz Eric Tucker, geride oldukça tuhaf ve ince işlenmiş bir servet bıraktı.

Son yıllarında giderek daha garip davranmaya başladığı söylenen Tucker; evini eski gazetelerle doldurup giysilerini de bantla bir arada tutarak giyinmeye başladı.

Ancak tuhaf denilen Eric, geride olağanüstü bir miras bıraktı. 2018'de hayatını kaybettikten sonra akrabaları evini temizlerken, her bir köşeye sıkıştırılmış 500'den fazla tablo ve yüzlerce eskiz buldu. Bazıları, eski bir hava saldırısı sığınağının molozunda boş gübre çuvallarının içine tıkılmıştı.

"KAŞIKLA KAZILMIŞ KAÇIŞ TÜNELİNİ BULMAK GİBİYDİ"

Daily Mail'in haberine göre Eric'in yeğeni Joe, bu keşfi "Sadece bir kaşıkla kazılmış devasa bir kaçış tünelini bulmak gibiydi" sözleriyle anlattı.

Ailesi ise Eric'in resim yapmayı sevdiğini bilmesine rağmen onun bu kadar yetenekli bir sanatçı olduğundan habersizdi. 60 yıl boyunca yaptığı tabloların hepsi, İngiltere'nin kuzeybatısındaki işçi sınıfı hayatını anlatıyordu.

Yeğeni Joe, amcasının anısını onurlandırmak adına anne ve babasıyla birlikte Eric'in evinde iki günlük bir pop-up sergi düzenlemeye karar verdiler. 60 tablonun sergilendiği bu küçük etkinlik için fazla tanıtıma gerek duyulmamıştı ve Joe, "İki gün boyunca yalnızca amcamın evinde oturup tablolarına bakacağımızdan endişeliydim. Hayatına eklenen son, yürek burkan bir dipnot gibi olacaktı" diyordu.

ESERLERİ 660 BİN TL'YE ALICI BULDU

Ancak sergiden günler önce Daily Mail, Eric hakkında bir haber yaptı ve Eric adına düzenlenen sergi oldukça büyük bir ilgi gördü. Joe, sergiyi "Amcamın evine sığdıramayacağımız kadar çok insan vardı" diye özetledi. Eric'in tablolarını görmek için yaklaşık 2 bin kişi geldi.

Eric'in tabloları sergilendi ve bu sergideki eserler, neredeyse anında satıldı. Eric'in tabloları, 15 bin sterline (yaklaşık 660 bin TL) kadar alıcı buldu.