Başbakan Ünal Üstel, uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve yeme bağımlılığı ile mücadele kapsamında hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, bağımlılığın küresel ölçekte hızla arttığına ve uyuşturucu tacirlerinin dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, gençleri bu tehlikeden korumak için tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Ziyaret sırasında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’dan yürütülen tedavi süreçleri ve merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Başbakan Üstel’e, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, incelemelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sağlık alanında gerçekleştirdikleri reformlara dikkat çeken Üstel, 2025 yılında bu alanda daha büyük adımlar atılacağını söyledi.

Bağımlılığın küresel ölçekte hızla arttığına ve uyuşturucu tacirlerinin dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Üstel, gençleri bu tehlikeden korumak için tüm önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Ne kadar sıkı tedbirler alınsa da uyuşturucu kaçakçılarının yeni yollar bularak topluma zarar vermeye çalıştığını belirten Üstel, sadece uyuşturucu değil, alkol bağımlılığıyla mücadele kapsamında da bir tedavi merkezine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Üstel, merkezin sadece KKTC vatandaşlarına değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirtti.

Bu durumun hem ülke ekonomisine katkı sağladığını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırdığını ifade eden Üstel, uyuşturucu ticaretinin küresel çapta arttığına dikkat çekti.

Hükümetin gençleri bu uyuşturucu tehdidinden korumak amacıyla her türlü önlemi aldığını belirten ve Güney Kıbrıs’tan gelen tehditlere karşı da sınır kapılarında sıkı kontrollerin sürdüğünü aktaran Üstel, bağımlılıkla mücadelede kararlı olduklarını ve bu alandaki yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, bağımlılıkla mücadelede önemli bir diğer adımın da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasının tamamlanması olduğunu belirterek, 2025 yılı bütçesine alınan bu projeyi hayata geçirerek daha modern ve kapsamlı bir tedavi merkezi oluşturacaklarını ifade etti.