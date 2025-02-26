Lefkoşa-Gazimasa anayolunda sosyal medyada araç içerisinde baygın bir halde görülen ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Seyfi Keskin ve Cem Aksel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.02.2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın halde olduğu görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların 29 yaşındaki Seyfi Keskin ve 50 yaşındaki Cem Aksel olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturma kapsamında 13.02.2025 tarihinde Cem Aksel'in Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, arandığını bilen Keskin'in ise, 14.02.2025 tarihinde KKTC Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı. Polis, Keskin’in aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince Aksel’in kullanmaya başladığını ancak onunda uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını söyledi. Polis memuru, zanlı Keskin'in kan ve idrar örneği verdiğini ancak Aksel'in örnek vermediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Aksel’in öğrenci kaydı olduğunu ancak maddi sorunlardan dolayı okula devam etmediğini söylediğini, zanlı Keskin’in ise çalışma izninin 5 Mayıs 2024 tarihinde sonlandığını ancak trafik kazası ve mahkeme emrine itaatsizlik suçundan teminata bağlı olduğunu söyledi. Polis memuru, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.