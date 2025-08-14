Başbakan Ünal Üstel, Raif Rauf Denktaş Stadyumu’nun isminin “Ünal Üstel Futbol Stadyumu” olarak değiştirilmesini uygun görmediğini açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, Kozanköy Spor Kulübü’nün stadyum isimlendirme kararı konusunda açıklama yaptı.

Kozanköy’e ziyareti sırasında Kozanköy Spor Kulübü’nün yönetimi tarafından mevcut futbol sahasının adının “Ünal Üstel Futbol Stadyumu” olarak değiştirilmesi yönünde alınan kararın tarafına iletildiğini aktaran Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu düşünce, şahsım açısından son derece onur verici olmakla birlikte; mevcut ismin, yani Raif Rauf Denktaş Stadyumu’nun değiştirilmesini uygun görmediğimi tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim. Siyasal ve sanatsal tarihimizde önemli bir yeri olan, Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş’ın kıymetli oğlu, 1976-1981 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi Milletvekilliği görevinde bulunmuş, efsanevi Sıla 4 Müzik Grubu’nun kurucularından, yayınladığı eserlerle yazın hayatımıza önemli katkılar sunmuş, 1985 yılında elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Raif Rauf Denktaş’ın isminin mevcut stadyumda yaşamaya devametmesi gerektiği kanaatindeyim.”

Kararı onurla karşıladığını ancak mevcut ismin korunması gerektiğini ve Kozanköy Spor Kulübü’nün bu konudaki kararını bir kez daha gözden geçireceğine olan inancını dile getiren Başbakan Üstel, “Bu vesileyle, Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş’a ve oğlu merhum Raif Rauf Denktaş’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Hatıraları, bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır. Ayrıca, Kozanköy Spor Kulübü’ne ve Kozanköy halkına şahsıma gösterdikleri vefalı düşünce için teşekkür ediyor, söz konusu kararın ivedilikle geri alınmasını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.