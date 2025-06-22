Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Global sorunlar ve bölgede yaşanan İsrail – İran savaşına rağmen endişemiz, korkumuz yoktur” diyerek, hükümetin akla gelen tüm önlemleri aldığını ve Türkiye ile irtibat halinde gelişmeleri kesintisiz izlediğini vurguladı.

Yakın geçmişin en uzun süre görevde olan koalisyon hükümetinin Başbakanı olduğunu ifade eden Üstel, “Hükümeti kurduğumuz gün bize ömür biçenlerin, tümünün hesaplarını yanılttık. En az otuz yıl geriden gelen her türlü alt yapı nitelikli sorunları çözme yolunda ilerledik, ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Günübirlik düşünen ve hareket eden bir hükümet anlayışına sahip olmadığının altını çizen Başbakan Üstel, KKTC’yi, kişisel politik kaygılarla değil devletin ve insanların, gençlerin geleceğini düşünerek yönettiklerini kaydetti.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak önce halkımıza, en içten, kardeşlik, birlik, beraberlik duygularımla teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İnsan hakları suçu nitelikli tüm izolasyonlara rağmen, hedeflerimize yürüyoruz” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Günübirlik düşünen ve hareket eden bir hükümet anlayışına sahip değilim. Devlet yönetiyoruz. Yönettiğimiz KKTC’yi, kişisel politik kaygılarla değil, devletimizin ve insanlarımızın, gençlerimizin geleceğini düşünerek yönetiyoruz. Eleştiriler var. Olmalıdır da… Unutulmasın, ne kadar çok iş yapılırsa, ille de eleştiri yapmak isteyenlere fırsat doğar. İş yapılmayan yerde eleştiri olmaz.”

-“Türkiye ile irtibat halinde gelişmeleri kesintisiz izliyoruz”

“Global sorunlar ve bölgemizde yaşanan İsrail – İran savaşına rağmen endişemiz, korkumuz yoktur” diyen Başbakan Üstel, “Hükümetimiz aklınıza gelen tüm önlemleri, öngörü kurgularıyla düşünüp almaktadır. Bizlerin şu anki öngörüsü, parçası olmasak da sıcak çatışmayla yüzleşmeyeceğimiz yönündedir. Türkiye ile irtibat halinde gelişmeleri kesintisiz izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili varlığının yaşamsal öneminin, böylesi dönemlerde çok daha kolay anlaşıldığına dikkat çeken Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Yıllar evvel dönemin Filistin Lideri Yaser Arafat’ın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’a ‘Keşke bizim de Anavatan Türkiye’niz gibi bir anavatanımız olsaydı’ özlü deyişini unutmadık, unutmayacağız.”

-“Kıbrıs Türk halkı nankör değildir”

“Özellikle Türk devletlerinde giderek artan bir sıcak ilgi görüyoruz. Ancak bize yalnızlığı hissettirmeyen Anavatanım Türkiye’dir” vurgusu yapan Üstel, “Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan üzere Türkiye’nin tüm devlet yetkililerine ve Türk halkına sonsuz teşekkür etmek, halkımızın bize verdiği bir görevdir. Çünkü Kıbrıs Türk halkı nankör değildir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı cuma günü adada konuk ettiklerini hatırlatan Üstel, Yılmaz’ın, Türkiye’nin büyük ölçekli meseleleriyle ilgilenirken, KKTC’de toplam yaşam kalitesini artırıcı projelere gösterdiği ilgi ve desteğin yaşamsal nitelikte olduğunu belirtti.

-“Yolumuz aydınlıktır”

Koalisyon hükümetinin, kendi olanaklarını pozitif bir anlayışla değerlendirdiğini kaydeden Başbakan Üstel, anavatan Türkiye ile nitelikli kardeşlik duyguları ve karşılıklı saygıyla korunan verimli yakınlıkla da, bilişim dünyasından, ulaşım alt yapısına oradan sağlığa kadar tarihi, yüz yıllarca ayakta duracak eserlerin KKTC’ye, Kıbrıs Türk halkına kazandırıldığını ifade etti, “Yolumuz aydınlıktır” dedi.