UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeniden seçilmesi için çalışacaklarını belirterek, “Ersin Tatar’ı yeniden seçtirmek ulusal bir görevimizdir. Kıbrıs Türk halkının, bu zafere ihtiyacı vardır” ifadesini kullandı.

-Son zamanlarda adanın güneyinde artış gösteren silahlanma…

Üstel, açıklamasında, “Kıbrıs adasının, tarihin her döneminde stratejik önemi çok yüksek bir ada olduğuna” dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bölgede etkinlik hesabı olanlar, mutlaka Kıbrıs adasında etkin olmayı hedeflemiştir. Anadolu’nun Kıbrıs adasına en yakın olmasına karşılık Türkiye ile Kıbrıs adası arasına her zaman duvar örmek isteyen zihniyetler olmuştur. Kıbrıs Türk Halkının adadaki, ata geçmişi 1571’lere uzanır. Atalarımız Kıbrıs’a ayak bastığı ilk günden Kıbrıs adasını öz vatan yapmayı hedeflemiş ve bu başarılmıştır. Ortodoks Rumlar için Kıbrıs adası ne kadar öz vatansa bizim için de öz vatandır. Kimse bize misafir muamelesi yapamaz. Hiçbir ittifak, Anavatanımız Türkiye ile, yüzde yüz uyumlu ve kadar birliğiyle sürdürdüğümüz mücadeleye, bu topraklarda daha da derinlere kök salmamıza engel olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’yi kurulduğu ilk günden tanıması, özde, derin anlam taşıyan bir tanımadır. Çaresizlik ifadesi değil, ancak, Anavatanımız Türkiye’nin etkin, fiili ve kökleri olan aktif desteği olmasaydı, orantısız güce sahip olanlara karşı mücadelemiz çok daha zor olurdu.”

“KKTC ve de Kıbrıs Türk halkının bitmeyen çok yönlü saldırılara maruz kaldığını” ifade eden Üstel, “ 1974 Barış Harekatı’ndan sonra, Rumlar, silahlı saldırı cesaretini yitirmiş ya da askıya almıştır. Son zamanlarda artış gösteren silahlanma ve adanın güneyine, farklı ülkelere askeri üs nitelikli olanak yaratılması, örtü altına alınan niyetlerin görünür hale gelmesidir. Korkmuyoruz ancak güzel adamızda barış adına endişe duyuyoruz.” dedi.

“Dünya lideri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta BM Genel Kurulu olmak üzere tüm platformlarda KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs’ta iki eşit egemen devletten söz etmesi, Türkiye’nin kararlılığını ve Kıbrıs’ta olası çözümde de kırmızı çizgisini anlatmaktadır” ifadelerini kullanan Üstel, “Sayın Erdoğan’a teşekkürümüz, gönüldendir. İki eşit egemen devlet yeni politikamızın algılanmasının en önemli parçasıdır.” dedi.

- “Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün yaşamsal önemi…”

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün yaşamsal önemine de işaret eden Üstel, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Makarios’un anlaşmayı imzalamakta zorlanmasının nedeni Türkiye’nin de garantör olacak olması ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’yla Türk askerinin adaya ayak basacak olmasıydı. Rum liderliği Türkiye’nin garantörlüğüne sıfır asker–sıfır garanti diyerek karşı çıkarken Makarios’un bu konudaki vasiyetine devam etmektedir. Onların karşı çıkışı, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyecek olmamızdaki haklılığımı gösteriyor.” dedi.

-“KKTC’nin varlığını kabul etmemekle birlikte, siyasi tanımaya karşı olanların da gözü Cumhurbaşkanlığı seçimimizin üzerindedir”

“19 Ekim 2025’te KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı seçim heyecanı yaşayacağını” ifade eden Üstel, “Daha öncede bu seçimlerin de demokrasi şöleni olarak yaşanmasının önemine dikkat çekmiştim. Seçime dönük çalışmaları hız kazanırken bu düşüncemde her hangi bir değişiklik olmamıştır. Şölen aslında bir kutlamadır.” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem KKTC hem de Türkiye açısından yaşamsal önemini göz ardı edemeyiz” diyen Üstel, “KKTC’nin varlığını kabul etmemekle birlikte, siyasi tanımaya karşı olanların da gözü Cumhurbaşkanlığı seçimimizin üzerindedir. En büyük beklentilerinden biri ortaya çıkacak sonucun KKTC- TC ilişkilerine en başta Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde zarar verici olmasıdır.” dedi.

-“Anavatanımız, demokrasimize ve seçimlerimize her zaman saygılı olmuştur”

Üstel açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Anavatanın tüm yetkililerinden yapılan açıklama ve değerlendirmelerin içinde, ruhunda dayanışma ve kadar birliğimize vurgu vardır.

Anavatanımız, tüm değerlerimize, demokrasimize ve seçimlerimize her zaman saygılı olmuştur. Bu saygı, kaygıları, dıştan yapılan hesapları ya da ileriye yönelik endişeleri yok saymaz. Bu yaklaşım doğru okunmazsa, farklı yorumlarla, bütünlüklü savunma yapımızın savunmasında boşluk hissine kapılanlar olabilir.

Ulusal Birlik Partisi UBP, bir mücadele ve ulusal nöbet partisidir. Anavatanla kader birliği vazgeçilmezdir. Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini biliyor ve ona göre yol haritamızı çiziyoruz. Tüm siyasi partileri ve adayları, bu konularda duyarlı davranmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı ve yeniden Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın bu anlayışlarla destekliyoruz ve seçimin kazananı olması için çabamız eksiksiz devam edecektir. Ersin Tatar’ın seçimden zaferle çıkması için, kapı kapı gezerek, neredeyse hiç uyumadan çalışacağız. Ersin Tarar’ı yeniden seçtirmek ulusal bir görevimizdir. Kıbrıs Türk halkının, bu zafere ihtiyacı vardır. Her seçimin önemi vardır ama bu cumhurbaşkanlığı seçiminin önemi çok özel ve fazladır. Bu vesileyle halkımızı bir kez daha saygı, sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum."