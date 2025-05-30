Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Bursa'da düzenlenen Balkan Rumeli Sanayicileri Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) 33. Sinerji Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1950'lerden beri varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

KKTC'nin 1974'teki Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Üstel, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı andı.

Üstel, iş insanı Salih Kayım ve ailesine Kıbrıs'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Rumların ve Yunanlıların ne olduğunu en iyi tanıyan bizim iş insanlarımızdır. Her gittikleri tanıtım fuarlarında Rumların ve Yunanlıların baskısını gördüler ama hiçbir zaman korkmadılar, yılmadılar. Dünyanın her yerine gittiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıttılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne yaptıklarını kahramanca sergilediler. 20 Temmuz 1974'ten itibaren Kıbrıs Türkü gerek ekonomisiyle, gerek sosyal yaşantısıyla gerekse altyapı zenginlikleriyle bugünlere geldiyse fedakar ve cefakar iş insanlarıyladır. Bugün buralarda sesimizi duyurabiliyorsak yine en büyük destekçimiz Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Görüyorsunuz (Filistin'de), çocukları yakıyorlar, kadınları bombalar altında öldürüyorlar ama dünya nerede? Duyarsız. Biz o günleri geçirdik, bugünlere geldik. Bundan sonrası bizim için hep ileridir."

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörünün turizm olduğuna dikkati çekerek, "(KKTC) Ayrıca bir eğitim adası bunun yanında her geçen gün büyüyen inşaat sektörü. Tarımı, hayvancılığı, doğası ve kültürüyle bütünleşen bir ada." diye konuştu.

-Ataoğlu

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nı anımsatarak, şunları kaydetti:

"Toplu katliam çukurları dediğimiz o çukurlar bizim köyümüzde de hazırlanmıştı. Eğer ben bugün buradaysam ve sizlerle berabersem, o gün canımı Ana Vatan Türkiye'mden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Mehmetçiğe borçluyum. Ana vatanıma borçluyum. Eğer bugün bu canımı Ana Vatanım için vermem gerekirse vermeye hazırım. Onun için gelin hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkalım."

Programda Bursa Vali Vekili Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve iş insanı Salih Kayım da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılara günün anısına hediyeler takdim edildi.