Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Girne İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Girne Kadın Kolları Buluşması” etkinliğine katıldı.

UBP’den verilen bilgiye göre etkinlikte bir konuşma yapan Üstel, 19 Ekim’de yapılacak seçimin, “KKTC’nin yaşatılması” seçimi olduğunu söyleyerek, “Kadınlarımızın, gençlerimizin geleceği için verilecek hayati bir karardır. Bugün, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma günüdür. Kapı kapı dolaşacağız, halkımıza anlatacağız.” dedi.

Başbakan Üstel konuşmasında, “Bugüne kadar hayata geçirilen tüm projeler, siyasi istikrar sayesinde oldu. Ne zaman istikrarsızlık yaşandı, hükümetler kısa sürdü ve projeler yarım kaldı” ifadelerini kullandı.

-“Ersin Tatar birçok projeyi başlattı ve hayata geçirdi”

Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde birçok büyük projenin hazırlandığını ancak yarım kaldığını hatırlatarak, “Biz göreve geldiğimizde bu projeleri tek tek hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar bugüne kadar birçok projeyi başlatan ve hayata geçiren isimdir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile projelerimiz birer birer hayata geçiyor. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

-“Tüm bunlar siyasi istikrar sayesinde oldu”

Girne’ye yapılan yatırımlara da değinen Üstel, “Turizm kenti Girne’nin Antik Limanı yıllarca ihmal edildi. Ama biz söz verdik ve yaptık. Antik Liman’ı hükümetimiz hayata geçirdi. Girne Hastanesi yıl sonunda tamamlanıyor. Girne Askeri Hastanesi açıldı. Lapta'ya yeni sağlık ocağı yapıldı ve Dikmen’e sağlık ocağı temeli atıldı. Tüm bunlar siyasi istikrar sayesinde oldu” şeklinde konuştu.

Kadınlara yönelik desteklerden de bahseden Üstel, “İş kurmak isteyen kadınlarımıza %100 prim desteği veriyoruz, düşük faizli kredi sağlıyoruz. Ulusal Birlik Partisi kadını her zaman önde tutmuştur” dedi.

-“Kendimizi, davamızı, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.”

“19 Ekim sadece bir seçim günü değildir.19 Ekim, KKTC’nin yaşatılması seçimidir.” diyen Üstel, 19 Ekim’in kadınların, gençlerin geleceği için verilecek hayati bir karar ve Cumhurbaşkanına sahip çıkma günü olduğunu belirtti. Üstel, “Kapı kapı dolaşacağız, halkımıza anlatacağız. Bugün Girne’de salonlara sığmıyorsak, yarın diğer ilçelerde de kadınlarımızla buluşacak, salonları dolduracağız. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile birlikte kendimizi, davamızı, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.