Merkezleri Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan Amerikalı uzmanların, Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü'ndeki tesislerin düzeyinin yükseltilmesi çerçevesinde iki kez üssü ziyaret ettiği haber verildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, buna paralel olarak “Mari’deki” (Tatlısu) deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesiyle ilgili olarak da adımlar atıldığını ve çalışmaların 2026 yılı içerisinde başlayacağını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi'nin caydırıcılık kabiliyetinin güçlendirilmesinin, bölgedeki jeopolitik gelişmelerle ve ülkeye atfedilen rolle bağlantılı olduğunun açık olduğu da ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetiminin savunma ve güvenlikle planlamaları içerisinde yer alan jeopolitik konjonktürün değerlendirilmesinin ve ülkenin bu koşullarda oynayabileceği rolün öneminin belirleyici olduğunu yazdı.

Planlamanın, Rum Yönetimi'nin sahip olduğu altyapı düzeyinin, Güney Kıbrıs’ın caydırıcılık gücünün güçlendirilmesiyle bağlantılı olarak yükseltilmesi ve üçüncü taraflarla tüm aşamalardaki iş birliğiyle alakalı olduğunu kaydeden gazete, bu dönemde Avrupa Birliği (AB), Fransa ve ABD gibi uluslararası oyuncularla bu yönde adımlar atıldığını belirtti.

Rum Yönetimi'nin savunma ve güvenlik alanında, jeopolitik ortamla da ilişkili dört öncelikler ekseni belirlediğini vurgulayan gazete, bunların Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü ile “Mari’deki” (Tatlısu) deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesi, savunma sanayi ve Güney Kıbrıs’ın “SAFE” olarak bilinen Avrupa Birliği’nin “Avrupa İçin Güvenlik Eylemi” yönetmeliğine katılımı olduğunu kaydetti.

Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nün yeni bir aşamaya geçeceğini yazan gazete, üssün düzeyinin yükseltilmesiyle ilgili siyasi kararın planlama aşamasında uygulanmaya başladığını belirtti.

Üssün düzeyinin yükseltilmesinin ABD’yle iş birliği içerisinde gerçekleşeceğini kaydeden gazete, planlamalar temelinde havalimanı pistinin daha fazla askeri uçak tarafından kullanılabilmesi için genişletileceğini anımsattı.

Üssün kullanımının üçüncü taraflarla ilgili olarak insani misyonlar ve sivillerin tahliyesiyle bağlantılı da olduğunu ve bu durumun böyle de devam edeceğini kaydeden gazete, üssün düzeyinin yükseltilmesinin büyük bir hangar inşa edilmesi ve modern bir iletişim merkezi meydana getirilmesini de kapsadığını kaydetti.

Amerikalı uzmanların iki kez keşif amaçlı olarak üssü ziyaret ettiğini ve Rum Yönetimi ile iş birliği içinde planlamalarını şekillendirmeye başladıklarını kaydeden gazete, ABD’nin üsle ilgilendiğinin açık olduğuna işaret etti.

Hava üssünün Güney Kıbrıs’a ait olduğu ve öyle kalacağının yanı sıra Amerikalılar tarafından kullanımının Rum Yönetimi’nin izninin ardından gerçekleşeceğini net bir şekilde ortaya konulduğunu yazan gazete, üssün kullanılması için kimlere ve ne zaman izin vereceğine Güney Kıbrıs’ın karar vereceğini kaydetti.

Gazeteye göre, yetkililer, hava üssünün düzeyinin yükseltilmesine ekonomik olarak katkıda bulunacak Amerikalıların, Rum Yönetimi’nin ortaya koyduğu çerçeveyi kabul ettiklerine işaret etti.

“Mari’deki” (Tatlısu) deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesinin ise uygulama sürecine girdiğini yazan gazete, planların yapıldığını ve atılacak bir sonraki adımların hazırlandığını belirtti.

Düzeyi yükseltildikten sonra da Güney Kıbrıs’a ait olmaya devam edecek deniz üssüyle, finansman ve değerlendirme açısından Avrupa Birliği’nin ilgilendiğini yazan gazete, deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesinin maliyetinin 220 milyon Euro civarında olacağını anımsattı.

Fransa’nın da yıllardır üsse ilgi gösterdiğini ve deniz üssünü kullanmakla ilgilendiğini kaydeden gazete, deniz üssündeki çalışmaların 2026 yılında başlamasının hesaplandığını kaydetti.

Rum Yönetimi'nin savunma ve güvenlik alanında, jeopolitik ortamla da ilişkili olarak belirlediği dört öncelik ekseninden birinin yerli savunma sanayi olduğunu kaydeden gazete, bunun gelişecek yeni bir alandan ibaret olduğunu belirtti.

Öte yandan Rum Yönetimi ve Savunma Bakanlığının, 29 Temmuz’da “SAFE” olarak bilinen Avrupa Birliği’nin “Avrupa İçin Güvenlik Eylemi” yönetmeliğine katılıma ilişkin niyet beyanının sunduğunu hatırlatan gazete, resmi başvurunun 30 Kasım’da yapılacağını ekledi.