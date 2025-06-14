Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat” suçundan yargılanan Ömer Deveci, üç buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yapan Yargıç, bu suçun gün geçtikçe artan ve mahkemelerin gündemini meşgul ettiğini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oy birliği ile üç buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ömer Deveci, 2023 yılı Temmuz ayında Lefkoşa’da çalıştığı bir iş yerinden 63 bin 963 TL parayı çaldığı için tutuklanarak, müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlanmıştı.

Sanık, teminata bağlıyken Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mandella isimli iş yerinde çalıştığı dönemde 26.11.2024 ve 04.01.2025 tarihleri arasında iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde ettiği 86 bin 706 TL’yi sirkat etmişti.