Mağusa Türk Gücü, kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir transfere daha imza attı. Sahada ortaya koyduğu performansla kendini ispatlamış Değirmenlik’in 21 yaşındaki yıldız oyuncusu Hüseyin Deynekli, dün MTG kulüp başkanı Koral Bozkurt ile resmi sözleşmeyi imzalayarak MTG ailesine katıldı.

Transfer sonrası açıklamada bulunan Başkan Bozkurt, şunları kaydetti: “Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla altyapıdan yetişen oyuncularımıza ve genç isimlere her zamankinden daha fazla önem veriyoruz. Hüseyin Deynekli gibi sahada kendini kanıtlamış ve örnek olabilecek karakterde oyuncularla ilerlemek, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Hedefimiz; 2-3 yıl içinde büyük oranda altyapımızdan yetişmiş oyuncuların iskeletini oluşturduğu, rekabetçi ve sürdürülebilir başarıyı hedefleyen bir kadroyla yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek. Bu doğrultuda attığımız her adım, sadece bir transfer değil; aynı zamanda vizyonumuzun ve planlamamızın bir parçasıdır. Hüseyin’e hoş geldin diyor, onun bu forma altında camiamıza değer katacağına inanıyoruz.”