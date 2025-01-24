Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, görevde bulundukları iki yılda halkın ve çalışanların güvenini kazandıklarını kaydederek, “Bu güveni sağlayabilmek bizim için çok önemliydi” dedi.

Görevdeki ikinci yılda hayata geçirilen projeleri “Gazimağusa Belediyesi çalışıyor” sloganıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşan Uluçay, 2025 hedeflerini de aktardı ve "2025’teki en önemli hedefimiz 2 yılda sağladığımız bu güveni sürdürebilmektir” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uluçay, Gazimağusa’daki bazı binaların depremle ilgili ciddi risk oluşturduğunu söyleyerek, Türkiye’deki gibi kentsel dönüşüm uygulamasının burada da hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa’da, Paradise Park’ta bugün düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Gazimağusa Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili video gösterildi.

-“ Ekonomik durumumuz artık hizmetlerin önünde engel değil”

İcraatlarını kısa bir sunumla aktaran Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, görevi devraldıklarında piyasada belediyeye karşı güven kaybı olduğunu ifade ederek, esnafın en küçük miktarlar için bile günlük çek ya da nakit para talep ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 180 milyon TL borçla devraldıkları belediyenin mahkemeye intikal edenler dışında tüm borçlarını ödediklerini ve bütçede artıya geçtiklerini ifade eden Uluçay, “Belediyemizin ekonomik durumu artık hizmetlerin önünde engel değil” dedi.

Halka sundukları hizmet kalitesini artırmaya, şehre yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Uluçay, “İki yılda başardığımız en önemli şey nedir diye sorarsanız, ‘güven’ derim” şeklinde konuştu.

-73 ihaleye çıkıldı…Yaklaşık 78 milyon araç filosuna harcandı

Uluçay, 2 yılda 39’u araç, 34’i yapı, trafik ve çevre temizliği ihalesi de dahil toplam 73 farklı ihaleye çıkıldığını, belediyenin yeni araç filosu için yaklaşık 78 milyon TL harcadıklarını dile getirdi.

-Belediyede performans değerlendirmesi

Personel verimliliğini artırmak ve verimli çalışan personeli ödüllendirmek için belediyede performans değerlendirme sistemi kurduklarını vurgulayan Uluçay, 4 aşamada yapılan değerlendirme sonucunda personelin asgari ücret artışlarına ek olarak, yılda 2 kez de performansa dayalı ödenek aldığını dile getirdi.

-Eğitim odaklı yerel yönetim anlayışı

Eğitim odaklı yerel yönetim anlayışından hareketle emlak vergilerinin belirli bir kısmını eğitime ayırdıklarını söyleyen Uluçay, belediyenin öz kaynaklarından eğitime 6,8 Milyon TL aktarıldığını ifade etti.

Uluçay, “Yerel yönetimler arasında eğitime en çok kaynak ayıran ilk 5 belediye arasındayız” dedi.

- “Mağusa'nın altyapısı iyileşiyor”

Uluçay, şehrin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 23 bin metre yeni su hattı döşendiğini, su altyapısının güçlendirildiğini, su dağıtım performansını artırılması için bu alana yatırım yapıldığını kaydederek, drenaj, kanal tamir ve temizliği, soğuk ve sıcak asfalt uygulamalarıyla ilgili rakamları da paylaşarak “Mağusa'nın altyapısı iyileşiyor” dedi.

Şehrin daha da temiz olabilmesi için yapılanlara ve bu alandaki yatırımlara da işaret eden Süleyman Uluçay, kültürel mirasa sahip çıkmak için belediye çatısı altında daimi bir restorasyon ekibi oluşturduklarını aktardı.

-“Acil müdahale gereken 20'den fazla noktada restorasyon yapıldı”

Uluçay, Mağusa Kaleiçi bölgesinde acil müdahale gereken 20'den fazla noktada restorasyon yaptıklarını, Eski Eserler Dairesi ile yapılan protokol sayesinde daha önce kapalı olan tarihi alanları da ziyarete açtıklarını belirtti.

Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi hakkında da konuşan ve bu merkezle gurur duyduğunu aktaran Uluçay, 38 olan öğrenci sayısının 100’e çıktığını vurguladı.

Süleyman Uluçay, “Gençlerimiz meslek sahibi oluyor, Mağusa'nın ekonomisi güçleniyor” dedi.

-“Trafikte 6 farklı düzenleme”

Daha güvenli ve düzenli bir trafik için hayata geçirilen projelere de işaret eden Uluçay, Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde 6 farklı trafik düzenlemesi yaptıklarını, bunlardan birinin uygulamada, diğer ikisinin de ihale aşamasında olduğunu dile getirdi.

Ulaşım konusunda da konuşan Uluçay, okullar, spor kulüpleri, dernekler ve diğer kuruluşların ulaşım ihtiyaçları için binden fazla sefer düzenlediklerini de aktardı.

“7 parkı yeniliyoruz” diyen Uluçay, Magem Sakarya yanında bulunan halı sahaların, parkların, tenis sahalarını yenildiğini ve bölgeye yeni bir çevre düzeni kazandırmak için çalışıldığını ifade etti.

Uluçay, kardeş belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği ve önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen 2 otobüsle bu yıl daha kapsamlı ve planlı bir toplu taşıma hizmeti vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

-“Gazimağusa Limanı ile ilgili belirsizlik kaos yaratıyor”

Gazimağusa Limanı ile ilgili soru üzerine Uluçay, “Limanın geleceğiyle ilgili karar henüz verilmedi. Limanla ilgili belirsizlik kaos yaratıyor, Gazimağusa da bundan etkileniyor” dedi.

-"Limana 30 yıl sonra şebekeden su verilecek"

Gazimağusa Limanı’nda 30 yıldır şebeke suyu olmadığını, devlet daireleri dahil su ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığını belirten Uluçay, 30 yılın arından ilk kez şebeke suyunu limana ulaştıracaklarını belirtti.

-Deprem… “Yaşadığımız acılar nedeniyle bu konuda çok daha da hassasız”

Depremle ilgili soru üzerine Uluçay, Gazimağusa’daki bazı binaların depremle ilgili ciddi risk oluşturduğunu söyleyerek, bu konuda devlet ve hükümet yetkileriyle görüşmeler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Uluçay, burada da Türkiye’deki gibi kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Devlet ve hükümet yetkilileri depremle ilgili politika oluşturmalı. Önlemimizi almak zorundayız. Yaşadığımız acılar nedeniyle şehrimiz bu konuda çok daha da hassas” diye konuştu.