CMIRS Direktörü Mine Yücel, toplumda “anomie” yani toplumsal çürüme olgusunun boyutlarını ölçtüklerini söyledi.

Mine Yücel’in anket sonucuna ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“Bu çalışmamızda sürekli sorduğumuz sorulara ek olarak toplumda anomie dediğimiz toplumsal çürümenin boyutunu ölçmek için de sorular sorduk. Toplumsal çürüme bir toplumda ahlaki ve etik değerlerin zayıflaması, sosyal güven dediğimiz bireylerin birbirlerine güveninin azalması ve kurumlara olan inanç ve güvenin kaybolmasıyla ortaya çıkar.

Yıllardır yaptığımız çalışmalarda toplumun bir anomie toplumu olduğunu belirtmekteyiz. Bu çalışma da bunun detaylı biz analizini yapıyoruz.

Bu bölümde ülkede işlerin doğru gittiğine inananların oranının sadece 12.23% olduğunu görüyoruz. Ülkenin en büyük sorunları ekonomik kriz ve düşük maaşlar yanında sağlık sistemi, yeteneksiz/beceriksiz liderler ve altyapı (elektrik sorunu)’dır. Bu da bize ülke yönetiminin temel kamu hizmetlerini yerine getiremediğini göstermektedir. Anomie yani toplumsal çürümede 2 boyut bulunmaktadır: bunlardan birincisi sosyal dokunun bozulması, diğeriyse liderliğin bozulmasıdır. Burada kurumlara olan güven ve inancın yıllar boyunca nasıl erozyona uğradığını göstermeye çalıştık. Sosyal güven, yani toplumda yaşayan bireylerin birbirlerine olan güveni de oldukça düşüktür.

Toplumun içinde bulunduğu sorunların çözümü için öncelikle toplumsal anomie sorununun çözülmesi için adımlar atılması önemlidir. “