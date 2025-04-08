Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak yaptığı anketin son çalışmasının ilk bölümüne göre; Kıbrıs Türk toplumu mutsuz ve kurumlara güven duymuyor!

Mart 2025 döneminde 500 kişi ile yüz yüze anket şeklinde yürütülen çalışma, Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçüyor ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşanılan gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemliyor.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin Mart 2025 döneminde yaptığı anket çalışmasına göre, Kıbrıslı Türklerin yüzde 87’si ülkedeki işlerin kötüye gittiğini ifade ediyor.

Bu oran, son yıllarda sürekli yüksek seyreden toplumsal memnuniyetsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

EN BÜYÜK SORUN: EKONOMİ

Katılımcıların ülkenin en önemli sorunları olarak sıraladığı başlıklar, ekonomik krizin toplum üzerindeki etkisini açıkça ortaya koydu. İlk sırada “ekonomik sorunlar” yer alırken, onu “düşük maaşlar”, “sağlık sistemi” ve “yeteneksiz siyasi liderler” izledi. Elektrik altyapısı, enflasyon, eğitim sistemi, Kıbrıs sorunu ve yolsuzluk da önemli sorunlar arasında sayıldı.

MUTLULUK VE SOSYAL GÜVEN DÜŞÜK

Toplumun mutluluk puanı bu dönemde 10 üzerinden 5.90 olarak ölçüldü. Sosyal güven puanı ise 3.34 oldu. Bu, bireylerin hem kurumlara hem de birbirlerine olan güveninde ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor.

Toplum hükümete güvenmiyor

Ankete göre toplumun en az güven duyduğu kurumların başında Hükümet geliyor. Ardından sırasıyla siyasi partiler, Meclis, medya ve sendikalar. Bu dönemde yine siyasi kurumların en az güven duyulan kurumlar olmasının yanı sıra dördüncü sırada medyanın da olması ise dikkat çekti.

En az güven duyulan kurumlar aşağıdaki gibidir:

1. Hükümet

2. Siyasi Partiler

3. Meclis

4. Medya

5. Sendikalar

Kurumlara Güven:

Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla yargı, polis ve ombudsman oldu.

En az güven duyulan kurumlar ise aşağıdaki gibidir:

1. Hükümet

2. Siyasi Partiler

3. Meclis

4. Medya

5. Sendikalar

Kurumlara güven:

Güven Puanı (Eylül 2020) Eylül 2022 0-5 Aralık 2022 0-5 Mart 2023 Haz 23 Eyl 23 Ara 23 Mar 24 Haz 24 Eyl 24 Ara 24 Mar 25 Cumhurbaşkanlığı 3,17 1.85 2,14 2.25 2.03 1.97 2.10 2.17 2.29 2.28 2.28 2.45 Hükümet 2,50 1.82 2,02 2.17 1.76 1.77 1.94 2.10 2.27 2.16 1.99 2.13 Meclis 2,46 1.89 1,97 2.16 1.93 1.85 2.15 2.29 2.46 2.38 2.18 2.22 Siyasi partiler 2,11 1.97 1,95 1.87 1.83 1.80 2.20 2.36 2.50 2.40 2.17 2.20 Polis 3,31 2.79 3,17 3.31 3.04 3.38 3.59 3.08 3.35 3.44 3.34 3.08 Yargı 3,36 2.62 3,04 3.02 3.09 3.28 3.46 3.14 3.43 3.43 3.59 3.56 Finansal kurumlar 2,54 2.34 2.63 2.44 2.28 2.20 2.26 2.36 2.51 2.16 2.38 2.37 Medya 2,88 1.97 2.18 1.97 2.48 2.46 2.43 2.59 2.49 2.42 2.20 2.27 Ombudsman 3,98 2.10 2.34 2.16 2.60 2.32 2.31 2.45 2.55 2.47 2.62 2.69 Sendikalar 3,70 2.05 2.29 2.11 2.47 2.09 2.24 2.41 2.45 2.13 2.27 2.30

En çok güven yargı ve polise

Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum ise sırasıyla yargı, polis ve ombudsman oldu.

Kurumlardan Memnuniyet:

Eyl 20 Eylül 2022 Aralık 2022 Mart 2023 Haz 23 Eyl 23 Ara 23 Mar 24 Haz 24 Eyl 24 Ara 24 Mar 25 Cumhurbaşkanlığı 3,10 1.86 2,18 2.15 1.97 1.94 2.11 2.23 2.34 2.32 2.25 2.44 Hükümet 2,46 1.82 2,07 2.06 1.75 1.73 1.97 2.10 2.27 2.26 2.02 2.15 Meclis 2,47 1.92 2,15 2.09 1.94 1.83 2.08 2.24 2.47 2.40 2.17 2.22 Polis 3,11 2.72 3,10 3.10 3 3.24 3.30 2.93 3.27 3.31 3.21 3.01 Yargı 3,20 2.62 2,94 2.90 3.08 3.13 3.20 3.05 3.43 3.39 3.56 3.46 Finansal kurumlar 2,37 2.31 2,59 2.27 2.20 2.17 2.19 2.38 2.51 2.19 2.44 2.30 Medya 2,75 1.97 2,15 1.92 2.51 2.41 2.34 2.52 2.49 2.22 2.28 2.24 Ombudsman 3,86 2.07 2,22 2.07 2.60 2.24 2.19 2.34 2.55 2.45 2.56 2.71 Sendikalar 3,62 2.05 2,26 2.06 2.45 2.03 2.16 2.36 2.45 2.07 2.37 2.41

En büyük sorun ekonomi ve düşük maaşlar

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunlarının başında ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı olarak da düşük maaşlar geliyor. En önemli üçüncü sorun sağlık sistemi olurken, bu dönemde “yeteneksiz, beceriksiz siyasi liderler” dördüncü sıraya yerleşti.

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla şöyle:

1. Ekonomik sorunlar,

2. Düşük Maaşlar

3. Sağlık Sistemi

4. Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler

5. Altyapı (Elektrik Sorunu)

6. Enflasyon

7. Eğitim Sistemi

8. Kıbrıs Sorunu

9. Yolsuzluk