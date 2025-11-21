Daireden yapılan açıklamaya göre, AB finansmanı ile yenilenen motorlu taşıt egzoz emisyon denetim cihazları da denetimlerde kullanılmaya başlandı.

KTTO'nun 62. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı
Son 1 hafta içerisinde ülke genelinde yapılan ölçümlerde toplam 110 motorlu taşıtın 23 tanesinin Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edildi ve “18/2012 sayılı” Çevre Yasası’nın 28. maddesinin 3. fıkrası kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle araçların gerekli bakım-onarım hizmetinden geçirilip egzoz emisyon ölçümlerini tekrar yaptırmaları talep edildi.

Trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla ülke genelinde egzoz emisyon ölçüm denetimleri düzenli olarak devam edecek.